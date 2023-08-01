Baza: в России за сутки пытались поджечь девять военкоматов

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Отправка мобилизованных. Курган , призыв, призывники, военкомат, мобилизация, отправка призывников
Женщина бросила коктейль молотова в медицинский кабинет здания военкомата Фото:

За последние сутки в России пытались поджечь девять военкоматов. Об этом пишут в соцсетях.

«Помимо Россоши и Можайска, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске», — сообщает telegram-канал Baza. Там отмечают, что почти все поджигатели признались, что им звонили мошенники.

Так, в Воронежской области за попытку поджога военкомата задержали учительницу истории. В ходе опроса она рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники Центробанка и сообщили, что с ее счетами происходят мошеннические действия. Позднее ей позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и заявили, что мошенник находится в военкомате, а для его задержания нужно бросить в здание коктейль молотова.

В Копейске была задержана 54-летняя женщина, которая бросила коктейль молотова в медицинский кабинет здания военкомата. Через два часа пытались поджечь военкомат в Верхнеуральске.

Ранее сообщалось о попытке поджога военкомата в Санкт-Петербурге. Мужчина поджег двери военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковушке, передает RT.

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За последние сутки в России пытались поджечь девять военкоматов. Об этом пишут в соцсетях. «Помимо Россоши и Можайска, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске», — сообщает telegram-канал Baza. Там отмечают, что почти все поджигатели признались, что им звонили мошенники. Так, в Воронежской области за попытку поджога военкомата задержали учительницу истории. В ходе опроса она рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники Центробанка и сообщили, что с ее счетами происходят мошеннические действия. Позднее ей позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и заявили, что мошенник находится в военкомате, а для его задержания нужно бросить в здание коктейль молотова. В Копейске была задержана 54-летняя женщина, которая бросила коктейль молотова в медицинский кабинет здания военкомата. Через два часа пытались поджечь военкомат в Верхнеуральске. Ранее сообщалось о попытке поджога военкомата в Санкт-Петербурге. Мужчина поджег двери военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковушке, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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