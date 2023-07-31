Куйвашев анонсировал новые направления скоростной электрики «Ласточка»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал расширение маршрутной сети электропоездов «Ласточка». Об этом он заявил во время отчета перед депутатами Заксобрания.
«От станции Бокситы до железнодорожного вокзала Североуральска восемь километров неэлектрифицированных путей. Ставим задачу по электрификации путей и продлению маршрута [Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Бокситы] до Североуральска», — отметил губернатор.
Также Куйвашев поделился планами по запуску скоростной «Ласточки» из Екатеринбурга в Ирбит. По его словам, это позволит улучшить мобильность свердловчан и раскрыть туристический потенциал нового маршрута.
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