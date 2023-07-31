В ЧВК «Вагнер» опровергли обвинения в том, что забросили могилы бойцов на свердловском кладбище

Представитель ЧВК «Вагнер»: могилы бойцов на Березовском кладбище не забросили, за ними следят

01 августа 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Земля на части могил бойцов ЧВК «Вагнер» на Березовском кладбище просела после дождей, но в организации сказали, что уже заказали песок для отсыпки могил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Могилы бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском (Свердловская область) не заброшены, просто земля на них просела после дождей, а подсыпать новую еще не успели. На то, чтобы поддерживать могилы в порядке, организация продолжает выделять деньги. Об этом URA.RU рассказал представитель ЧВК, ответственный за захоронения бойцов на кладбище в Березовском. «История о том, что земля на могилах просела и никто за этим не смотрит — раздутая, нацелена только на то, чтобы посеять панику, якобы кладбище забросили. Но это неправда! На поддержание порядка организация продолжает выделять деньги, памятник [на Аллее славы ЧВК „Вагнер“] чистый, его все время протирают, землю на могилы подсыпают по необходимости, как правило после дождей. Там грунтовые воды, и после ливней земля проседает. Последние сутки были дожди, земля просела. Песок мы уже заказали, сегодня-завтра его привезут, могилы отсыпят», — поделился собеседник. Ранее местные жители пожаловались в СМИ на то, что могилы бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в Березовском сильно просели и никто за ними якобы не ухаживает. Мэр города Евгений Писцов у себя в telegram-канале, что администрация лишь предоставила участок ЧВК, а ответственность за него несет военная организация.

Могилы бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском (Свердловская область) не заброшены, просто земля на них просела после дождей, а подсыпать новую еще не успели. На то, чтобы поддерживать могилы в порядке, организация продолжает выделять деньги. Об этом URA.RU рассказал представитель ЧВК, ответственный за захоронения бойцов на кладбище в Березовском. «История о том, что земля на могилах просела и никто за этим не смотрит — раздутая, нацелена только на то, чтобы посеять панику, якобы кладбище забросили. Но это неправда! На поддержание порядка организация продолжает выделять деньги, памятник [на Аллее славы ЧВК „Вагнер“] чистый, его все время протирают, землю на могилы подсыпают по необходимости, как правило после дождей. Там грунтовые воды, и после ливней земля проседает. Последние сутки были дожди, земля просела. Песок мы уже заказали, сегодня-завтра его привезут, могилы отсыпят», — поделился собеседник. Ранее местные жители пожаловались в СМИ на то, что могилы бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в Березовском сильно просели и никто за ними якобы не ухаживает. Мэр города Евгений Писцов у себя в telegram-канале, что администрация лишь предоставила участок ЧВК, а ответственность за него несет военная организация.