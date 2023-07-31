У мэра Тюмени появился конкурент в борьбе за должность главы города

На должность мэра Тюмени выдвинулся замначальника ГУС Валерий Киселев

01 августа 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Чиновник из правительства выдвинулся в мэры Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU У мэра Тюмени Руслана Кухарука появился конкурент в борьбе за должность главы города. Документы на конкурс подал Валерий Киселев, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный. «Документы поступили от действующего главы города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева. Оба кандидата имеют большой опыт государственного и муниципального управления», — сообщил спикер гордумы. Проверять правильность оформления документов будет рабочая группа во главе с депутатом облдумы Владимиром Ульяновым. Собрание рабочей группы состоится 3 августа. Полномочия нынешнего главы Тюмени Кухарука заканчиваются 9 октября.

У мэра Тюмени Руслана Кухарука появился конкурент в борьбе за должность главы города. Документы на конкурс подал Валерий Киселев, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный. «Документы поступили от действующего главы города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева. Оба кандидата имеют большой опыт государственного и муниципального управления», — сообщил спикер гордумы. Проверять правильность оформления документов будет рабочая группа во главе с депутатом облдумы Владимиром Ульяновым. Собрание рабочей группы состоится 3 августа. Полномочия нынешнего главы Тюмени Кухарука заканчиваются 9 октября.