Среди свердловчанок ищут жертв альфонса, который брал на них кредиты ради ставок. Фото

01 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

На одну из подруг подозреваемый в краже оформил кредит на сумму 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские задержали 22-летнего жителя поселка Рефтинский (Свердловская область), который брал кредиты с телефонов своих подруг, а затем спускал деньги на ставках. Известно как минимум о двух жертвах, причем на одну из девушек он оформил кредит на сумму 2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В полицию поступило заявление от екатеринбурженки, которая сообщила о том, что знакомый воспользовался принадлежащим ей телефоном, чтобы получить кредит. С подозреваемым заявительница познакомилась через сайт знакомств, а с осени прошлого года молодой человек стал проживать в ее квартире в Екатеринбурге. Однажды ей стало известно, что парень оформил через мобильное банковское приложение от ее имени два займа на сумму порядка двух миллионов рублей», — рассказали в полиции. Полученные деньги молодой человек перевел себе на карту, а когда о его поступке узнала подруга, поспешил уехать из города. Но вскоре полицейские разыскали его, свердловчанин дал признательные показания и пояснил, что потратил деньги на ставки на спорт. Известно и о второй потерпевшей — это девушка из Асбеста, на которую свердловчанин таким же образом взял кредиты. Полицейские предполагают, что жертв может быть больше, поэтому публикуют фотографию подозреваемого в краже и просят пострадавших звонить по телефону +7 (908) 904 00 16. 22-летнему свердловчанину грозит наказание по статье «Кража», которая подразумевает до 6 лет лишения свободы Фото: УМВД по Екатеринбургу Всех, кто пострадал от действий молодого человека, просят обратиться в полицию Фото: УМВД по Екатеринбургу Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейские задержали 22-летнего жителя поселка Рефтинский (Свердловская область), который брал кредиты с телефонов своих подруг, а затем спускал деньги на ставках. Известно как минимум о двух жертвах, причем на одну из девушек он оформил кредит на сумму 2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В полицию поступило заявление от екатеринбурженки, которая сообщила о том, что знакомый воспользовался принадлежащим ей телефоном, чтобы получить кредит. С подозреваемым заявительница познакомилась через сайт знакомств, а с осени прошлого года молодой человек стал проживать в ее квартире в Екатеринбурге. Однажды ей стало известно, что парень оформил через мобильное банковское приложение от ее имени два займа на сумму порядка двух миллионов рублей», — рассказали в полиции. Полученные деньги молодой человек перевел себе на карту, а когда о его поступке узнала подруга, поспешил уехать из города. Но вскоре полицейские разыскали его, свердловчанин дал признательные показания и пояснил, что потратил деньги на ставки на спорт. Известно и о второй потерпевшей — это девушка из Асбеста, на которую свердловчанин таким же образом взял кредиты. Полицейские предполагают, что жертв может быть больше, поэтому публикуют фотографию подозреваемого в краже и просят пострадавших звонить по телефону +7 (908) 904 00 16.