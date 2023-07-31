31 июля 2023

В Челябинске изберут меру пресечения смолинскому маньяку и его матери. Онлайн-трансляция

В Челябинске суд изберет меру пресечения смолинскому маньяку и его матери
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Меру пресечения сын и матери Ческидовым изберет Центральный райсуд Челябинска Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Суд Центрального района Челябинска 1 августа изберет меру пресечения смолинскому маньяку, который 14 лет прятал у себя дома и мучил девушку, похищенную в 2009 году. Заседание стало возможным, поскольку действие препаратов, которыми Владимиру Ческидову снимали приступ алкогольного психоза, закончилось. Также следствие требует арестовать Валентину Ческидову, обвиняемая в похищении человека. Ее сыну, помимо этого предъявили также обвинение в изнасиловании и убийстве предшествующей жертвы.

14:23 01.08.2023 Заседание задержалось на 20 минут. Сейчас корреспондентов и участников запустили в зал.

14:00 01.08.2023 По информации URA.RU, Ческидов признался в похищении девушки и в убийстве ее предшественницы. При этом он настаивает, что не насиловал свою жертву.

13:58 01.08.2023 Начала заседания ожидают несколько десятков журналистов. В том числе съемочная группа «Первого канала».

13:54 01.08.2023 Пока суд готовится рассмотреть доводы следствия и аргументы обвиняемых, власти сообщили, что потерпевшая проходит медицинское обследование. За ним последует реабилитация. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера.

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Суд Центрального района Челябинска 1 августа изберет меру пресечения смолинскому маньяку, который 14 лет прятал у себя дома и мучил девушку, похищенную в 2009 году. Заседание стало возможным, поскольку действие препаратов, которыми Владимиру Ческидову снимали приступ алкогольного психоза, закончилось. Также следствие требует арестовать Валентину Ческидову, обвиняемая в похищении человека. Ее сыну, помимо этого предъявили также обвинение в изнасиловании и убийстве предшествующей жертвы. 14:23 01.08.2023 Заседание задержалось на 20 минут. Сейчас корреспондентов и участников запустили в зал. 14:00 01.08.2023 По информации URA.RU, Ческидов признался в похищении девушки и в убийстве ее предшественницы. При этом он настаивает, что не насиловал свою жертву. 13:58 01.08.2023 Начала заседания ожидают несколько десятков журналистов. В том числе съемочная группа «Первого канала». 13:54 01.08.2023 Пока суд готовится рассмотреть доводы следствия и аргументы обвиняемых, власти сообщили, что потерпевшая проходит медицинское обследование. За ним последует реабилитация. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера.
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