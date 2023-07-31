В мэрии Кургана назначили нового руководителя отдела жилконтроля. Фото

Руководителем отдела жилконтроля мэрии Кургана назначена Дина Баева

01 августа 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

В мэрии Кургана сообщили о новом назначении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Кургана произошло новое назначение. Исполняющим обязанности руководителя отдела жилищного контроля в департаменте ЖКХ назначена Дина Баева, сообщает сайт администрации. «Исполнять обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля будет Дина Баева», — проинформировали в администрации. Нового руководителя представил глава городского департамента ЖКХ Роман Медведев. По данным администрации, Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Она работает в сфере ЖКХ около 30 лет. Прежде она работала в управлении ЖКХ мэрии, также руководила управляющими компаниями. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации уволился руководитель отдела жилконтроля. После ухода с должности Сергея Кузнецов, обязанности на себя принял заместитель директора департамента Андрей Благинин. В Кургане назначен ио начальника отдела жилконтроля департамента ЖКХ фото: администрация г. Кургана

В администрации Кургана произошло новое назначение. Исполняющим обязанности руководителя отдела жилищного контроля в департаменте ЖКХ назначена Дина Баева, сообщает сайт администрации. «Исполнять обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля будет Дина Баева», — проинформировали в администрации. Нового руководителя представил глава городского департамента ЖКХ Роман Медведев. По данным администрации, Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Она работает в сфере ЖКХ около 30 лет. Прежде она работала в управлении ЖКХ мэрии, также руководила управляющими компаниями. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации уволился руководитель отдела жилконтроля. После ухода с должности Сергея Кузнецов, обязанности на себя принял заместитель директора департамента Андрей Благинин.