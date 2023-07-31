В администрации Кургана произошло новое назначение. Исполняющим обязанности руководителя отдела жилищного контроля в департаменте ЖКХ назначена Дина Баева, сообщает сайт администрации.
«Исполнять обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля будет Дина Баева», — проинформировали в администрации. Нового руководителя представил глава городского департамента ЖКХ Роман Медведев.
По данным администрации, Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Она работает в сфере ЖКХ около 30 лет. Прежде она работала в управлении ЖКХ мэрии, также руководила управляющими компаниями.
Ранее URA.RU сообщало, что из администрации уволился руководитель отдела жилконтроля. После ухода с должности Сергея Кузнецов, обязанности на себя принял заместитель директора департамента Андрей Благинин.
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