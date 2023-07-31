31 июля 2023

В мэрии Кургана назначили нового руководителя отдела жилконтроля. Фото

Руководителем отдела жилконтроля мэрии Кургана назначена Дина Баева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, администрация города, мэрия
В мэрии Кургана сообщили о новом назначении Фото:

В администрации Кургана произошло новое назначение. Исполняющим обязанности руководителя отдела жилищного контроля в департаменте ЖКХ назначена Дина Баева, сообщает сайт администрации.

«Исполнять обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля будет Дина Баева», — проинформировали в администрации. Нового руководителя представил глава городского департамента ЖКХ Роман Медведев.

По данным администрации, Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Она работает в сфере ЖКХ около 30 лет. Прежде она работала в управлении ЖКХ мэрии, также руководила управляющими компаниями.

Ранее URA.RU сообщало, что из администрации уволился руководитель отдела жилконтроля. После ухода с должности Сергея Кузнецов, обязанности на себя принял заместитель директора департамента Андрей Благинин.

В Кургане назначен ио начальника отдела жилконтроля департамента ЖКХ
В Кургане назначен ио начальника отдела жилконтроля департамента ЖКХ

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации Кургана произошло новое назначение. Исполняющим обязанности руководителя отдела жилищного контроля в департаменте ЖКХ назначена Дина Баева, сообщает сайт администрации. «Исполнять обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля будет Дина Баева», — проинформировали в администрации. Нового руководителя представил глава городского департамента ЖКХ Роман Медведев. По данным администрации, Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Она работает в сфере ЖКХ около 30 лет. Прежде она работала в управлении ЖКХ мэрии, также руководила управляющими компаниями. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации уволился руководитель отдела жилконтроля. После ухода с должности Сергея Кузнецов, обязанности на себя принял заместитель директора департамента Андрей Благинин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...