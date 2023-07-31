31 июля 2023

В Перми под суд отдали банду организаторов казино

Прокуратура в Перми направила в суд дело группы организаторов казино
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, азартные игры, казино, игровые автоматы
Игровые автоматы устанавливали в жилых домах Фото:

В Перми силовики раскрыли сеть подпольных казино. Судьбу пяти фигурантов уголовного дела решит суд. По версии обвинения, они организовали незаконные игорные дома в Мотовилихинском и Ленинском районах Перми.

«Они подыскали в качестве администраторов трех девушек и помещения в жилых домах Мотовилихинского и Ленинского районов краевого центра. Организаторы закупили и установили 15 игровых автоматов с программным обеспечением и набором игровых программ. Правом входа в казино и участия в игорной деятельности обладали только лица, ранее известные владельцам казино», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело рассмотрят в Ленинский районный суд Перми. По статье о незаконных азартных играх обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало о задержании организаторов сети подпольных казино в Чайковском.

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В Перми силовики раскрыли сеть подпольных казино. Судьбу пяти фигурантов уголовного дела решит суд. По версии обвинения, они организовали незаконные игорные дома в Мотовилихинском и Ленинском районах Перми. «Они подыскали в качестве администраторов трех девушек и помещения в жилых домах Мотовилихинского и Ленинского районов краевого центра. Организаторы закупили и установили 15 игровых автоматов с программным обеспечением и набором игровых программ. Правом входа в казино и участия в игорной деятельности обладали только лица, ранее известные владельцам казино», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уголовное дело рассмотрят в Ленинский районный суд Перми. По статье о незаконных азартных играх обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало о задержании организаторов сети подпольных казино в Чайковском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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