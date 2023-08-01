Песков заявил о награде для экипажа танка, остановившего колонну ВСУ

В Кремле знают о подвиге экипажа танка, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Экипаж танка, который уничтожил колонну техники ВСУ, будет награжден. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле видели кадры с экипажем танка, который остановил колонну ВСУ и, конечно, такой героизм и профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальные кадры и профессионализм, которые можно разбирать в учебниках. С большой долей уверенности экипаж танка приставят к награде», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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