Песков заявил о награде для экипажа танка, остановившего колонну ВСУ

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле знают о подвиге экипажа танка, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Экипаж танка, который уничтожил колонну техники ВСУ, будет награжден. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле видели кадры с экипажем танка, который остановил колонну ВСУ и, конечно, такой героизм и профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальные кадры и профессионализм, которые можно разбирать в учебниках. С большой долей уверенности экипаж танка приставят к награде», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Экипаж танка, который уничтожил колонну техники ВСУ, будет награжден. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле видели кадры с экипажем танка, который остановил колонну ВСУ и, конечно, такой героизм и профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальные кадры и профессионализм, которые можно разбирать в учебниках. С большой долей уверенности экипаж танка приставят к награде», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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