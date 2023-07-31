В Уфе экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург

Самолет летел из Сочи в Екатеринбург
В аэропорту Уфы экстренно сел самолет авиакомпании «Смартавиа», летевший из Сочи в Екатеринбург. Причина — больной пассажи, сообщает telegram-канал Avianincident.
«1 августа в 03:39 (мск) поступило сообщение о больном пассажире, КВС объявил сигнал срочности решение следовать на аэродром Уфы. Необходима скорая по прилету», — говорится в сообщении. Самолет авиакомпании «Смартавиа» летел из Сочи в Екатеринбург.
URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации ответ не поступил.
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