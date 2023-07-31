31 июля 2023

В Уфе экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург

Самолет Сочи — Екатеринбург сел в Уфе из-за больного пассажира
© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, кама, рассвет в небе, пермь с самолета, земля в иллюминаторе, авиафотосъемка
Самолет летел из Сочи в Екатеринбург Фото:

В аэропорту Уфы экстренно сел самолет авиакомпании «Смартавиа», летевший из Сочи в Екатеринбург. Причина — больной пассажи, сообщает telegram-канал Avianincident.

«1 августа в 03:39 (мск) поступило сообщение о больном пассажире, КВС объявил сигнал срочности решение следовать на аэродром Уфы. Необходима скорая по прилету», — говорится в сообщении. Самолет авиакомпании «Смартавиа» летел из Сочи в Екатеринбург.

URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации ответ не поступил.

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В аэропорту Уфы экстренно сел самолет авиакомпании «Смартавиа», летевший из Сочи в Екатеринбург. Причина — больной пассажи, сообщает telegram-канал Avianincident. «1 августа в 03:39 (мск) поступило сообщение о больном пассажире, КВС объявил сигнал срочности решение следовать на аэродром Уфы. Необходима скорая по прилету», — говорится в сообщении. Самолет авиакомпании «Смартавиа» летел из Сочи в Екатеринбург. URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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