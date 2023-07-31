31 июля 2023
30 июля 2023

Подконтрольное мэрии предприятие в ЯНАО заставили рассчитаться с поставщиками

Муниципальное учреждение в ЯНАО вернуло почти 20 миллионов рублей долга, после вмешательства прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальное предприятие из Губкинского вернуло почти 20 миллионов рублей задолженности поставщикам Фото:

В Губкинском (ЯНАО) муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис» не хотело рассчитываться с поставщиками по муниципальным контрактам. Задолженность предприятия составила более 19 миллионов рублей и была погашена после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«МБУ „Автодорсервис“ заключило с 11 хозяйствующими субъектами муниципальные контракты на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ, условия контрактов выполнены в полном объеме. При этом фактически заказчиком расчет не произведен, сумма задолженности составила более 19,6 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Нарушение в сфере закупок было обнаружено в ходе проведения прокурорской проверки, по результатам которой руководителю предприятия внесено представление, а также возбуждено административное дело по статье «Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок». В настоящее время задолженность «Автодорсервис» перед поставщиками полностью погашена.

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В Губкинском (ЯНАО) муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис» не хотело рассчитываться с поставщиками по муниципальным контрактам. Задолженность предприятия составила более 19 миллионов рублей и была погашена после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. «МБУ „Автодорсервис“ заключило с 11 хозяйствующими субъектами муниципальные контракты на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ, условия контрактов выполнены в полном объеме. При этом фактически заказчиком расчет не произведен, сумма задолженности составила более 19,6 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Нарушение в сфере закупок было обнаружено в ходе проведения прокурорской проверки, по результатам которой руководителю предприятия внесено представление, а также возбуждено административное дело по статье «Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок». В настоящее время задолженность «Автодорсервис» перед поставщиками полностью погашена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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