В Тюменской области бывший боец «Ахмата» напал на полицейского

Мужчина ударил участкового локтем в голову Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) бывший участник СВО и боец спецотряда «Ахмат», награжденный орденом за заслуги, напал на участкового и получил штраф. Информация содержится в судебном акте, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Подсудимый, находясь в состоянии опьянения в кафе IQ в Ялуторовске, напал на участкового: нанес ему удар локтем по лицу, тем самым причинив физическую боль и моральные страдания. Обвиняемый ранее принимал участие в СВО и награжден орденом „Ахмат-Спецназ“», — следует из материалов судебного акта.

Отряд «Ахмат» — это спецподразделение быстрого реагирования в составе войск Росгвардии, которое дислоцируется в Чечне. Согласно данным суда, в зоне спецоперации обвиняемый мужчина находился почти четыре месяца. Это обстоятельство стало смягчающим при вынесении приговора.

По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 50 000 рублей. Он также должен будет выполнять обязательные работы на протяжении 200 часов.