31 июля 2023

В Тюменской области бывший боец «Ахмата» напал на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , ахмат, спецназ ахмат
Мужчина ударил участкового локтем в голову Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) бывший участник СВО и боец спецотряда «Ахмат», награжденный орденом за заслуги, напал на участкового и получил штраф. Информация содержится в судебном акте, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Подсудимый, находясь в состоянии опьянения в кафе IQ в Ялуторовске, напал на участкового: нанес ему удар локтем по лицу, тем самым причинив физическую боль и моральные страдания. Обвиняемый ранее принимал участие в СВО и награжден орденом „Ахмат-Спецназ“», — следует из материалов судебного акта.

Отряд «Ахмат» — это спецподразделение быстрого реагирования в составе войск Росгвардии, которое дислоцируется в Чечне. Согласно данным суда, в зоне спецоперации обвиняемый мужчина находился почти четыре месяца. Это обстоятельство стало смягчающим при вынесении приговора.

По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 50 000 рублей. Он также должен будет выполнять обязательные работы на протяжении 200 часов.

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В Ялуторовске (Тюменская область) бывший участник СВО и боец спецотряда «Ахмат», награжденный орденом за заслуги, напал на участкового и получил штраф. Информация содержится в судебном акте, документ есть в распоряжении URA.RU. «Подсудимый, находясь в состоянии опьянения в кафе IQ в Ялуторовске, напал на участкового: нанес ему удар локтем по лицу, тем самым причинив физическую боль и моральные страдания. Обвиняемый ранее принимал участие в СВО и награжден орденом „Ахмат-Спецназ“», — следует из материалов судебного акта. Отряд «Ахмат» — это спецподразделение быстрого реагирования в составе войск Росгвардии, которое дислоцируется в Чечне. Согласно данным суда, в зоне спецоперации обвиняемый мужчина находился почти четыре месяца. Это обстоятельство стало смягчающим при вынесении приговора. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 50 000 рублей. Он также должен будет выполнять обязательные работы на протяжении 200 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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