Ученые назвали орех, спасающий от развития ожирения

В новом исследовании ученых из Техасского университета A& M (США) говорится, что ежедневное употребление ореха пекан может остановить развитие ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем, например, сахарный диабет. Чтобы узнать, как орехи пекан влияют на здоровье человека, ученые провели эксперимент на мышах.
«Ежедневное употребление орехов пекан может предотвратить развитие ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем, таких как жировая болезнь печении и сахарный диабет», — передает сообщение ученых издание «Ридус». Обнаружилось, что при употреблении орехов увеличивается расход энергии, модулируется липолиз жировой ткани и митохондриальный метаболизм в печени и скелетных мышцах, уменьшается дисбактериоз и воспаление в организме.
Ранее в отчете Минздрава говорилось, что В 2022 году первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7%. Специалисты напоминают, что ожирение способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и росту числа онкологии.
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