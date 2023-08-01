В Челябинской области столкнулись две иномарки. Фото

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Авария произошла на 106-м километре автодороги при подъезде к Екатеринбургу Фото:

В Каслинском районе Челябинской области в ДТП пострадал водитель автомобиля Тойота Estima: его машина при столкновении с автомобилем Mitsubishi Outlander слетела в кювет. Авария произошла на 106-м км автодороги при подъезде к Екатеринбургу, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

ДТП произошло 1 августа в 09:00 часов на 106-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу», на территории Каслинского района. «По предварительной информации, водитель 1990 года рождения за рулем Mitsubishi Outlander выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Тойота Estima под управлением водителя 2001 года рождения. В результате произошло столкновение», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель автомобиля Тойота был госпитализирован. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Водитель, управляя автомобилем Митсубиси Outlander, выбрал не безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Тойота Estima
Водитель, управляя автомобилем Митсубиси Outlander, выбрал не безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Тойота Estima
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В Каслинском районе Челябинской области в ДТП пострадал водитель автомобиля Тойота Estima: его машина при столкновении с автомобилем Mitsubishi Outlander слетела в кювет. Авария произошла на 106-м км автодороги при подъезде к Екатеринбургу, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. ДТП произошло 1 августа в 09:00 часов на 106-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу», на территории Каслинского района. «По предварительной информации, водитель 1990 года рождения за рулем Mitsubishi Outlander выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Тойота Estima под управлением водителя 2001 года рождения. В результате произошло столкновение», — сообщили в пресс-службе ГИБДД. Водитель автомобиля Тойота был госпитализирован. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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