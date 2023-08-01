В Челябинской области столкнулись две иномарки. Фото

01 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Авария произошла на 106-м километре автодороги при подъезде к Екатеринбургу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каслинском районе Челябинской области в ДТП пострадал водитель автомобиля Тойота Estima: его машина при столкновении с автомобилем Mitsubishi Outlander слетела в кювет. Авария произошла на 106-м км автодороги при подъезде к Екатеринбургу, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. ДТП произошло 1 августа в 09:00 часов на 106-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу», на территории Каслинского района. «По предварительной информации, водитель 1990 года рождения за рулем Mitsubishi Outlander выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Тойота Estima под управлением водителя 2001 года рождения. В результате произошло столкновение», — сообщили в пресс-службе ГИБДД. Водитель автомобиля Тойота был госпитализирован. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП. Водитель, управляя автомобилем Митсубиси Outlander, выбрал не безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Тойота Estima Фото: паблик Госавтоинспекции Челябинской области в соцсетях

В Каслинском районе Челябинской области в ДТП пострадал водитель автомобиля Тойота Estima: его машина при столкновении с автомобилем Mitsubishi Outlander слетела в кювет. Авария произошла на 106-м км автодороги при подъезде к Екатеринбургу, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. ДТП произошло 1 августа в 09:00 часов на 106-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу», на территории Каслинского района. «По предварительной информации, водитель 1990 года рождения за рулем Mitsubishi Outlander выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Тойота Estima под управлением водителя 2001 года рождения. В результате произошло столкновение», — сообщили в пресс-службе ГИБДД. Водитель автомобиля Тойота был госпитализирован. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП.