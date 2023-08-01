В интернете цитируют фейковое заявление главы МИД Турции об аресте самолетов РФ

Глава МИД Турции Фидан не делал заявления об аресте самолетов МЧС РФ

01 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

МЧС РФ помогает Турции в тушении лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях распространяют новость о том, что Турция якобы арестовала два российских самолета-амфибии МЧС Бе-200ЧС. В сообщениях ссылаются на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа», глава МИД не делал подобных заявлений. «К сожалению, мы вынуждены это сделать под давлением международного сообщества. Российские летчики должны будут покинуть страну сразу после выполнения задач по ликвидации очагов возгорания, но сами самолеты останутся под арестом», — говорится в фейковом обращении Хакана. На официальном сайте МИД Турции нет такого заявления ни от имени Хакана, ни от имени другого представителя министерства. Кроме того, об аресте российских самолетов не писало ни одно авторитетное международное и российское СМИ. В МЧС РФ не ответили на звонки корреспондента URA.RU, в МИД РФ отказались давать комментарий по телефону. Самолеты МЧС РФ помогают Турции в тушении лесных пожаров. Как сообщает RT, самолеты Бе-200ЧС ликвидировали природные пожары в районе городов Чешме и Герменджик.

В социальных сетях распространяют новость о том, что Турция якобы арестовала два российских самолета-амфибии МЧС Бе-200ЧС. В сообщениях ссылаются на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа», глава МИД не делал подобных заявлений. «К сожалению, мы вынуждены это сделать под давлением международного сообщества. Российские летчики должны будут покинуть страну сразу после выполнения задач по ликвидации очагов возгорания, но сами самолеты останутся под арестом», — говорится в фейковом обращении Хакана. На официальном сайте МИД Турции нет такого заявления ни от имени Хакана, ни от имени другого представителя министерства. Кроме того, об аресте российских самолетов не писало ни одно авторитетное международное и российское СМИ. В МЧС РФ не ответили на звонки корреспондента URA.RU, в МИД РФ отказались давать комментарий по телефону. Самолеты МЧС РФ помогают Турции в тушении лесных пожаров. Как сообщает RT, самолеты Бе-200ЧС ликвидировали природные пожары в районе городов Чешме и Герменджик.