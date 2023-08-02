Климатолог Кокорин опроверг миф о недостатке кислорода на Земле

02 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

На Земле есть запасы кислорода, накопленные за миллионы лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Земле нет дефицита кислорода, так как планета живет за счет запасов, накопленных за миллионы лет. Об этом в разговоре с URA.RU заявил климатолог Алексей Кокорин. «Проблемы [с кислородом] нет вовсе. Дефицита кислорода на планете нет. Конечно, возрастает концентрация CO2, чуть-чуть смещается концентрация кислорода, но абсолютно незначительно. В атмосфере более 20% кислорода, а углекислого газа 0,04%. Если эти 0,04% чуть-чуть подросли, то, конечно, количество кислорода уменьшилось, но абсолютно незначительно», — сказал Алексей Кокорин. «Всем нам со времен школы запомнилась фраза, что леса — легкие планеты. Но это годится лишь как фигура речи. Когда-то так предполагалось, когда еще не было измерений. Сейчас ясно, что вся планета живет за счет кислорода, накопленного в прошлые миллионы лет. Это количество чуть-чуть снижается, но совершенно незначительно», — добавил специалист.

На Земле нет дефицита кислорода, так как планета живет за счет запасов, накопленных за миллионы лет. Об этом в разговоре с URA.RU заявил климатолог Алексей Кокорин. «Проблемы [с кислородом] нет вовсе. Дефицита кислорода на планете нет. Конечно, возрастает концентрация CO2, чуть-чуть смещается концентрация кислорода, но абсолютно незначительно. В атмосфере более 20% кислорода, а углекислого газа 0,04%. Если эти 0,04% чуть-чуть подросли, то, конечно, количество кислорода уменьшилось, но абсолютно незначительно», — сказал Алексей Кокорин. «Всем нам со времен школы запомнилась фраза, что леса — легкие планеты. Но это годится лишь как фигура речи. Когда-то так предполагалось, когда еще не было измерений. Сейчас ясно, что вся планета живет за счет кислорода, накопленного в прошлые миллионы лет. Это количество чуть-чуть снижается, но совершенно незначительно», — добавил специалист.