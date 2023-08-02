Климатолог Кокорин опроверг миф о недостатке кислорода на Земле

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На Земле есть запасы кислорода, накопленные за миллионы лет Фото:

На Земле нет дефицита кислорода, так как планета живет за счет запасов, накопленных за миллионы лет. Об этом в разговоре с URA.RU заявил климатолог Алексей Кокорин.

«Проблемы [с кислородом] нет вовсе. Дефицита кислорода на планете нет. Конечно, возрастает концентрация CO2, чуть-чуть смещается концентрация кислорода, но абсолютно незначительно. В атмосфере более 20% кислорода, а углекислого газа 0,04%. Если эти 0,04% чуть-чуть подросли, то, конечно, количество кислорода уменьшилось, но абсолютно незначительно», — сказал Алексей Кокорин.

«Всем нам со времен школы запомнилась фраза, что леса — легкие планеты. Но это годится лишь как фигура речи. Когда-то так предполагалось, когда еще не было измерений. Сейчас ясно, что вся планета живет за счет кислорода, накопленного в прошлые миллионы лет. Это количество чуть-чуть снижается, но совершенно незначительно», — добавил специалист.

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На Земле нет дефицита кислорода, так как планета живет за счет запасов, накопленных за миллионы лет. Об этом в разговоре с URA.RU заявил климатолог Алексей Кокорин. «Проблемы [с кислородом] нет вовсе. Дефицита кислорода на планете нет. Конечно, возрастает концентрация CO2, чуть-чуть смещается концентрация кислорода, но абсолютно незначительно. В атмосфере более 20% кислорода, а углекислого газа 0,04%. Если эти 0,04% чуть-чуть подросли, то, конечно, количество кислорода уменьшилось, но абсолютно незначительно», — сказал Алексей Кокорин. «Всем нам со времен школы запомнилась фраза, что леса — легкие планеты. Но это годится лишь как фигура речи. Когда-то так предполагалось, когда еще не было измерений. Сейчас ясно, что вся планета живет за счет кислорода, накопленного в прошлые миллионы лет. Это количество чуть-чуть снижается, но совершенно незначительно», — добавил специалист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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