Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет партнером тюменского нефтегазового кластера. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.
«Росстандарт станет полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера. Обсудили это с руководителем федерального агентства Антоном Шалаевым. Наш проект по созданию в Тюмени центра испытаний нефтепромыслового оборудования получил высокие оценки коллег», — написал губернатор.
Глава региона добавил, что Росстандарт отметили уровень тюменских организаций, которые выпускают контрольно-измерительные приборы. И часто оборудование превосходит зарубежные аналоги. Моор заметил, что производство приборов станет точкой роста региональной экономики.
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