Росстандарт станет партнером тюменского нефтегазового кластера

01 августа 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Моор заметил, что производство приборов станет точкой роста региональной экономики Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет партнером тюменского нефтегазового кластера. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Росстандарт станет полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера. Обсудили это с руководителем федерального агентства Антоном Шалаевым. Наш проект по созданию в Тюмени центра испытаний нефтепромыслового оборудования получил высокие оценки коллег», — написал губернатор. Глава региона добавил, что Росстандарт отметили уровень тюменских организаций, которые выпускают контрольно-измерительные приборы. И часто оборудование превосходит зарубежные аналоги. Моор заметил, что производство приборов станет точкой роста региональной экономики.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет партнером тюменского нефтегазового кластера. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Росстандарт станет полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера. Обсудили это с руководителем федерального агентства Антоном Шалаевым. Наш проект по созданию в Тюмени центра испытаний нефтепромыслового оборудования получил высокие оценки коллег», — написал губернатор. Глава региона добавил, что Росстандарт отметили уровень тюменских организаций, которые выпускают контрольно-измерительные приборы. И часто оборудование превосходит зарубежные аналоги. Моор заметил, что производство приборов станет точкой роста региональной экономики.