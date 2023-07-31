31 июля 2023

Росстандарт станет партнером тюменского нефтегазового кластера

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция правительства. Тюмень , моор александр
Моор заметил, что производство приборов станет точкой роста региональной экономики Фото:

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет партнером тюменского нефтегазового кластера. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

«Росстандарт станет полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера. Обсудили это с руководителем федерального агентства Антоном Шалаевым. Наш проект по созданию в Тюмени центра испытаний нефтепромыслового оборудования получил высокие оценки коллег», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что Росстандарт отметили уровень тюменских организаций, которые выпускают контрольно-измерительные приборы. И часто оборудование превосходит зарубежные аналоги. Моор заметил, что производство приборов станет точкой роста региональной экономики.

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет партнером тюменского нефтегазового кластера. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Росстандарт станет полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера. Обсудили это с руководителем федерального агентства Антоном Шалаевым. Наш проект по созданию в Тюмени центра испытаний нефтепромыслового оборудования получил высокие оценки коллег», — написал губернатор. Глава региона добавил, что Росстандарт отметили уровень тюменских организаций, которые выпускают контрольно-измерительные приборы. И часто оборудование превосходит зарубежные аналоги. Моор заметил, что производство приборов станет точкой роста региональной экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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