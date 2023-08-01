Мать особенного ребенка из ЯНАО пожаловалась на реабилитационный центр в Тюмени

01 августа 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Мать особенного ребенка из ЯНАО пожаловалась на недостаток присмотра за сыном Фото: Московец Илья © URA.RU Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) Наталья Тарабановская пожаловалась на якобы имевшую место халатность со стороны сотрудников реабилитационного центра «Вместе», в котором ее сын проходил реабилитацию. У мальчика несколько раз возникали на теле синяки, рассказала она URA.RU. «Мы проходили реабилитацию в центре „Вместе“ в Тюмени. Я стала замечать на теле сына синяки. В первый раз руководство центра объяснило, что таким способом другие дети пытаются наладить с сыном контакт. Я продолжала водить его на занятия, пока не обнаружила большие гематомы на теле ребенка», — сообщила она URA.RU. По словам собеседницы агентства, это случилось вечером 27 июля. На следующий день женщина обратилась в Тюменскую областную клиническую больницу №2 и зафиксировала повреждения (фотокопия справки имеется в распоряжении URA.RU). С ней побеседовал сотрудник полиции. После случившегося Наталья ребенка в центр не приводила. Она считает, что руководство центра не может обеспечить должного присмотра за особенными детьми. В центре «Вместе» корреспонденту пояснили, что Наталья забрала сына 27 июня примерно в 17 часов, расписавшись в журнале приема-передачи детей. Незадолго до полуночи она сообщила руководству центра о новых синяках на теле сына и на следующий день ребенка на занятия не привела. «Мы тщательно следим за безопасностью детей, территория центра находится под круглосуточным видеонаблюдением», — сообщили корреспонденту агентства в центре. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области, чтобы подтвердить или опровергнуть факт обращения Натальи в полицию. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) Наталья Тарабановская пожаловалась на якобы имевшую место халатность со стороны сотрудников реабилитационного центра «Вместе», в котором ее сын проходил реабилитацию. У мальчика несколько раз возникали на теле синяки, рассказала она URA.RU. «Мы проходили реабилитацию в центре „Вместе“ в Тюмени. Я стала замечать на теле сына синяки. В первый раз руководство центра объяснило, что таким способом другие дети пытаются наладить с сыном контакт. Я продолжала водить его на занятия, пока не обнаружила большие гематомы на теле ребенка», — сообщила она URA.RU. По словам собеседницы агентства, это случилось вечером 27 июля. На следующий день женщина обратилась в Тюменскую областную клиническую больницу №2 и зафиксировала повреждения (фотокопия справки имеется в распоряжении URA.RU). С ней побеседовал сотрудник полиции. После случившегося Наталья ребенка в центр не приводила. Она считает, что руководство центра не может обеспечить должного присмотра за особенными детьми. В центре «Вместе» корреспонденту пояснили, что Наталья забрала сына 27 июня примерно в 17 часов, расписавшись в журнале приема-передачи детей. Незадолго до полуночи она сообщила руководству центра о новых синяках на теле сына и на следующий день ребенка на занятия не привела. «Мы тщательно следим за безопасностью детей, территория центра находится под круглосуточным видеонаблюдением», — сообщили корреспонденту агентства в центре. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области, чтобы подтвердить или опровергнуть факт обращения Натальи в полицию. Ответ ожидается.