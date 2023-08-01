В Алматы загорелся 16-этажный многоквартирный дом
В Казахстане (Алматы) загорелся 16-этажный дом. Очевидцы публикуют видео того, как жильцы выбрасывают детей из окон загоревшегося здания и прыгают сами.
«На кадрах видно, как собравшиеся на улице люди растянули простыни и матрасы, чтобы ловить погорельцев, которые прыгают из горящего дома», — сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на сообщения очевидцев. По официальным сообщениям от МЧС, источником пожара в доме стали электрические кабели в шахте лифта. Спустя время сообщили, что пожар потушили.
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