В Алматы люди выбрасывали из окон 16-этажки детей из-за пожара. Видео

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Пожар на ул. Вайнера 9 "А". Екатеринбург, сгоревший дом, улица вайнера9а
В Алматы загорелся 16-этажный многоквартирный дом Фото:

В Казахстане (Алматы) загорелся 16-этажный дом. Очевидцы публикуют видео того, как жильцы выбрасывают детей из окон загоревшегося здания и прыгают сами.

«На кадрах видно, как собравшиеся на улице люди растянули простыни и матрасы, чтобы ловить погорельцев, которые прыгают из горящего дома», — сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на сообщения очевидцев. По официальным сообщениям от МЧС, источником пожара в доме стали электрические кабели в шахте лифта. Спустя время сообщили, что пожар потушили.

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В Казахстане (Алматы) загорелся 16-этажный дом. Очевидцы публикуют видео того, как жильцы выбрасывают детей из окон загоревшегося здания и прыгают сами. «На кадрах видно, как собравшиеся на улице люди растянули простыни и матрасы, чтобы ловить погорельцев, которые прыгают из горящего дома», — сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на сообщения очевидцев. По официальным сообщениям от МЧС, источником пожара в доме стали электрические кабели в шахте лифта. Спустя время сообщили, что пожар потушили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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