В Алматы люди выбрасывали из окон 16-этажки детей из-за пожара. Видео 01 августа 2023 в 18:13 Размер текста - 17 + В Алматы загорелся 16-этажный многоквартирный дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Казахстане (Алматы) загорелся 16-этажный дом. Очевидцы публикуют видео того, как жильцы выбрасывают детей из окон загоревшегося здания и прыгают сами. «На кадрах видно, как собравшиеся на улице люди растянули простыни и матрасы, чтобы ловить погорельцев, которые прыгают из горящего дома», — сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на сообщения очевидцев. По официальным сообщениям от МЧС, источником пожара в доме стали электрические кабели в шахте лифта. Спустя время сообщили, что пожар потушили. В Казахстане (Алматы) загорелся 16-этажный дом. Очевидцы публикуют видео того, как жильцы выбрасывают детей из окон загоревшегося здания и прыгают сами. «На кадрах видно, как собравшиеся на улице люди растянули простыни и матрасы, чтобы ловить погорельцев, которые прыгают из горящего дома», — сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на сообщения очевидцев. По официальным сообщениям от МЧС, источником пожара в доме стали электрические кабели в шахте лифта. Спустя время сообщили, что пожар потушили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям