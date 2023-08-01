Мать маньяка отпустили домой из зала суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

В Центральном райсуде Челябинска 1 августа приняли решение по мере пресечения матери маньяка Владимира Ческидова Валентине. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, она, в отличие от ее сына, отправилась домой.

Ческидовой 72 года. До выхода на пенсию она работала фельдшером акушерского отделения. Во время заседания она не стала жаловаться на здоровье. На вопрос, согласна ли Ческидова с ходатайством своего адвоката закрыть заседание от СМИ, она ответила не сразу. Сначала она озвучила в здании суда известную поговорку. «Кто хочет, чтобы тебя снимали как преступницу? Никто не хочет этого. Но, говорят, от сумы и от тюрьмы никогда не отказывайся, правильно», — заявила судье женщина. В итоге стороны попросили суд закрыть заседание от представителей СМИ.

«В удовлетворении ходатайства следователя [об аресте] отказать. Отпустить Ческидову из-под стражи в зале суда», — зачитал решение судья Борис Миронов.

Ческидова задержали 30 июля, когда похищенная им женщина смогла сбежать из его плена. Ее побегу способствовало усилившееся психическое расстройство маньяка. В приступе белой горячки его увезли медики, а пленница смогла выбраться на волю и сообщить о произошедшем в полицию.

Ческидов узнал суть обвинений, находясь в психдиспансере. Его палату охраняли вооруженные силовики. После предъявления обвинений он признался в похищении и убийстве. Изнасилование мужчина отрицает.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU