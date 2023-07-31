В Нижневартовске мошенники запустили telegram-рассылку от имени спикера гордумы

Сотрудники больницы, которую возглавляет Сатинов, получили подозрительные сообщения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) мошенники запустили telegram-рассылку от имени спикера городской думы Алексея Сатинова. Накануне сотрудники Нижневартовской окружной клинической больницы, которую он возглавляет, получили сообщения о том, что с ними свяжется некий куратор медучреждения. А затем во время телефонных разговоров аферисты начали уговаривать медперсонал оформить на себя кредиты. Об этом URA.RU сообщил сам председатель думы.

«Вчера началась эта рассылка. Номер, на который зарегистрирован фейк-аккаунт, не определен, но все сделано так, чтобы знакомые и коллеги подумали, будто бы это я. Несколько работников НОКБ получили эти сообщения. Вчера вечером одной из сотрудниц перезвонили, и она едва не оформила на себя кредит в 4 миллиона рублей. Предупреждаю, что никакого куратора у нас нет. Просьба не переходить по ссылкам и не сообщать своих личных данных», — прокомментировал Сатинов.

Спикер опубликовал в своих соцсетях предупреждения для сотрудников и знакомых. «Удивительно, но рассылку получили только сотрудники НОКБ. Коллег по депутатской деятельности это не коснулось. Еще раз хочу попросить всех быть внимательнее и не передавать свои персональные данные. Мой телефон есть у всех знакомых, никаких других неучтенных аккаунтов, тем более со скрытым номером, у меня нет», — добавил Сатинов.

Неизвестного, притворившегося главврачом НОКБ, пока установить не удалось. Над этим уже работают силовые структуры.