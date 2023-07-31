ОБЭП проверяет замглавы Нижневартовска Ситникова из-за сообщения о конфликте интересов с его сыном

На замглавы Нижневартовска Виктора Ситникова написали анонимный донос в ОБЭП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ХМАО начало проверку заместителя главы Нижневартовска по строительству Виктора Ситникова из-за анонимки. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте округа, неизвестный пожаловался в полицию на слишком дорогой проект центра боевых искусств, который обошелся бюджету в 34 миллиона рублей.

«Доброжелатель сообщил, что стоимость проекта завышена в три раза и что к выполнению проектно-изыскательских работ имеет отношение организация, аффилированная через субподрядчика с сыном Ситникова. Несмотря на то что аукцион выиграл совсем другой подрядчик, силовики начали проверку возможного конфликта интересов», — сообщает инсайдер.

Источник агентства в силовых структурах подтвердил, что ОБЭП проверяет информацию. «Пока выводы делать рано, но отреагировать на такое сообщение правоохранители обязаны», — уточнил информатор.

Подрядчик, проектирующий центра единоборств, — ООО «ЭСК» из Омска — выиграл открытые торги на «госзакупках». По данным из открытых источников, на проектно-изыскательские работы направлено 33,9 миллиона рублей. Общая стоимость проектирования и возведения комплекса — почти 792 миллиона.

В паспорте объекта указано, что проектировал центр искусств нижневартовский субподрядчик — ООО «НППК», которое возглавляет экс-директор любимого застройщика властей города «Нижневартовскстройдеталь» Сергей Солдатов. Он был генеральным директором еще одного местного предприятия — акционерного общества «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности», также известного как «Нижневартовскнипинефть». «В „Нижневартовскнипинефть“ также работает сын Ситникова. Говорят, что именно он занимался сопровождением проектирования этого центра», — утверждает источник агентства, близкий к строительным элитам города.

Редакция не располагает мобильным телефоном вице-мэра Ситникова и его сына. В УМВД по ХМАО и администрацию Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что архитекторы приняли решение о редизайне здания центра единоборств в Нижневартовске. Проектировщики изменят мозаику, которой планировалось украсить часть основного фасада здания.