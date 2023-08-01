Польша вызвала временного поверенного в делах Беларуси из-за двух вертолетов на границе

01 августа 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

В воздушном пространстве Польши обнаружили два белорусских вертолета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава вызвала временного поверенного в делах Белоруссии. Об этом сообщает польское минобороны. «Произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. <…> Временный поверенный в делах Беларуси вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего», — отмечают в польском военном ведомстве. Ранее белорусский глава Александр Лукашенко опроверг выдвижение ЧВК «Вагнер» к границе Польши. «Вагнеровцы» были передислоцированы в Беларусь после того, как основатель компании Евгений Пригожин устроил военный мятеж в РФ. После этого бойцы из военной компании захотели выдвинуться к польской границе.

Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава вызвала временного поверенного в делах Белоруссии. Об этом сообщает польское минобороны. «Произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. <…> Временный поверенный в делах Беларуси вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего», — отмечают в польском военном ведомстве. Ранее белорусский глава Александр Лукашенко опроверг выдвижение ЧВК «Вагнер» к границе Польши. «Вагнеровцы» были передислоцированы в Беларусь после того, как основатель компании Евгений Пригожин устроил военный мятеж в РФ. После этого бойцы из военной компании захотели выдвинуться к польской границе.