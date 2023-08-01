Польша вызвала временного поверенного в делах Беларуси из-за двух вертолетов на границе

Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава вызвала временного поверенного в делах Белоруссии. Об этом сообщает польское минобороны.
«Произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. <…> Временный поверенный в делах Беларуси вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего», —
Ранее белорусский глава Александр Лукашенко опроверг выдвижение ЧВК «Вагнер» к границе Польши. «Вагнеровцы» были передислоцированы в Беларусь после того, как основатель компании Евгений Пригожин устроил военный мятеж в РФ. После этого бойцы из военной компании захотели выдвинуться к польской границе.
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