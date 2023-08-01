01 августа 2023

Польша вызвала временного поверенного в делах Беларуси из-за двух вертолетов на границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, вертолет, небо
В воздушном пространстве Польши обнаружили два белорусских вертолета Фото:

Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава вызвала временного поверенного в делах Белоруссии. Об этом сообщает польское минобороны.

«Произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. <…> Временный поверенный в делах Беларуси вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего», — отмечают в польском военном ведомстве.

Ранее белорусский глава Александр Лукашенко опроверг выдвижение ЧВК «Вагнер» к границе Польши. «Вагнеровцы» были передислоцированы в Беларусь после того, как основатель компании Евгений Пригожин устроил военный мятеж в РФ. После этого бойцы из военной компании захотели выдвинуться к польской границе.

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Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава вызвала временного поверенного в делах Белоруссии. Об этом сообщает польское минобороны. «Произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. <…> Временный поверенный в делах Беларуси вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего», — отмечают в польском военном ведомстве. Ранее белорусский глава Александр Лукашенко опроверг выдвижение ЧВК «Вагнер» к границе Польши. «Вагнеровцы» были передислоцированы в Беларусь после того, как основатель компании Евгений Пригожин устроил военный мятеж в РФ. После этого бойцы из военной компании захотели выдвинуться к польской границе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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