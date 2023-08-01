Лукашенко ответил на заявления Польши о выдвижении «Вагнера» к границе

Лукашенко опроверг выдвижение «Вагнера» к границе с Польшей

01 августа 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают обучение белорусских солдат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не планирует совершать нападение на Польшу. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Брестскую область. «Вдруг слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК „Вагнер“ в 100 человек сюда не перемещалось», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта . Президент отметил, что ЧВК «Вагнер» передвигаются только в случае обучения белорусской армии, которая находится в Бресте и Гродно. По его словам, армия «Вагнера» по-прежнему размещена во временном лагере. Лукашенко заявил, что бойцы совершают действия только по приказу. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Сувалкского коридора, передает телеканал 360. Сувалкский коридор — это отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией.

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не планирует совершать нападение на Польшу. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Брестскую область. «Вдруг слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК „Вагнер“ в 100 человек сюда не перемещалось», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта. Президент отметил, что ЧВК «Вагнер» передвигаются только в случае обучения белорусской армии, которая находится в Бресте и Гродно. По его словам, армия «Вагнера» по-прежнему размещена во временном лагере. Лукашенко заявил, что бойцы совершают действия только по приказу. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Сувалкского коридора, передает телеканал 360. Сувалкский коридор — это отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией.