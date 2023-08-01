01 августа 2023

Постпредство США при ООН: РФ готовится вернуться к обсуждению зерновой сделки

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
США утверждает, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки Фото:
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У Вашингтона есть информация о том, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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«Нам сказали, что они (россияне — прим URA.RU) готовы вернуться к обсуждениям [зерновой сделки]» — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции. Она добавила, что США еще не видели подтверждений этой информации.

Ранее МИД РФ пристыдили США за козни, из-за которых не работала зерновая сделка. В ведомстве отметили, что Вашингтон намеренно делал так, чтобы нуждающиеся страны ничего не получили от РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что действия западных стран привели зерновую сделку в тупиковое положение, напоминает RT.

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У Вашингтона есть информация о том, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Нам сказали, что они (россияне — прим URA.RU) готовы вернуться к обсуждениям [зерновой сделки]» — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции. Она добавила, что США еще не видели подтверждений этой информации. Ранее МИД РФ пристыдили США за козни, из-за которых не работала зерновая сделка. В ведомстве отметили, что Вашингтон намеренно делал так, чтобы нуждающиеся страны ничего не получили от РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что действия западных стран привели зерновую сделку в тупиковое положение, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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