Постпредство США при ООН: РФ готовится вернуться к обсуждению зерновой сделки

02 августа 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

США утверждает, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна У Вашингтона есть информация о том, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Нам сказали, что они (россияне — прим URA.RU) готовы вернуться к обсуждениям [зерновой сделки]» — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции. Она добавила, что США еще не видели подтверждений этой информации. Ранее МИД РФ пристыдили США за козни, из-за которых не работала зерновая сделка. В ведомстве отметили, что Вашингтон намеренно делал так, чтобы нуждающиеся страны ничего не получили от РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что действия западных стран привели зерновую сделку в тупиковое положение, напоминает RT.

У Вашингтона есть информация о том, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Нам сказали, что они (россияне — прим URA.RU) готовы вернуться к обсуждениям [зерновой сделки]» — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции. Она добавила, что США еще не видели подтверждений этой информации. Ранее МИД РФ пристыдили США за козни, из-за которых не работала зерновая сделка. В ведомстве отметили, что Вашингтон намеренно делал так, чтобы нуждающиеся страны ничего не получили от РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что действия западных стран привели зерновую сделку в тупиковое положение, напоминает RT.