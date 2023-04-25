Лавров заявил, что Запад привел в тупик зерновую сделку

Действия западных стран привели зерновую сделку в тупиковое положение. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Зерновая сделка заведена в тупик нашими западными коллегами», — передает слова Лаврова telegram-канал «СМОТРИ». Он подчеркнул, что на ситуацию с зерновой сделкой оказывается серьезное давление.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до сих пор не выполнены те условия зерновой сделки, которые касаются непосредственно России. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет на фоне множественных атак украинских надводных беспилотников призвал изменить условия сделки, либо вовсе из нее выйти, передает «Федеральное агентство новостей».
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