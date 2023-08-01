Власти Тюменской области поднимут зарплату главному рекламщику региона

Власти увеличат зарплату директору Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрию Пухову

Оклад Дмитрия Пухова превысит 130 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Оклад директора «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрия Пухова поднимут до 132 413 рублей. Такое распоряжение разработано департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, документ проходит экспертизу. Агентство занимается рекламой региона и привлечением в область туристов.

«В составе расходов областного бюджета предусмотрены средства на индексацию на 6,1% с 1 октября 2023 года фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Предлагается увеличить должностной оклад директора „Агентства туризма и продвижения Тюменской области“ до 132 413 рублей», — говорится в проекте распоряжения департамента.

В настоящее время руководителем учреждения, более известного как VisitTyumen, является Дмитрий Пухов. После увеличения оклада вырастет и его конечная зарплата, так как в ее состав также входят различные компенсации и четыре вида премий (ежемесячные, ежеквартальные, годовые и за выполнение особо важных заданий).

Ранее URA.RU писало и о других топ-менеджерах, чьи зарплаты вырастут с октября. Так, больше получать станут руководители учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений.