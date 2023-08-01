01 августа 2023

Власти Тюменской области поднимут зарплату главному рекламщику региона

Власти увеличат зарплату директору Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрию Пухову
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Оклад Дмитрия Пухова превысит 130 тысяч рублей Фото:

Оклад директора «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрия Пухова поднимут до 132 413 рублей. Такое распоряжение разработано департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, документ проходит экспертизу. Агентство занимается рекламой региона и привлечением в область туристов.

«В составе расходов областного бюджета предусмотрены средства на индексацию на 6,1% с 1 октября 2023 года фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Предлагается увеличить должностной оклад директора „Агентства туризма и продвижения Тюменской области“ до 132 413 рублей», — говорится в проекте распоряжения департамента.

В настоящее время руководителем учреждения, более известного как VisitTyumen, является Дмитрий Пухов. После увеличения оклада вырастет и его конечная зарплата, так как в ее состав также входят различные компенсации и четыре вида премий (ежемесячные, ежеквартальные, годовые и за выполнение особо важных заданий).

Ранее URA.RU писало и о других топ-менеджерах, чьи зарплаты вырастут с октября. Так, больше получать станут руководители учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений.

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Оклад директора «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрия Пухова поднимут до 132 413 рублей. Такое распоряжение разработано департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, документ проходит экспертизу. Агентство занимается рекламой региона и привлечением в область туристов. «В составе расходов областного бюджета предусмотрены средства на индексацию на 6,1% с 1 октября 2023 года фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Предлагается увеличить должностной оклад директора „Агентства туризма и продвижения Тюменской области“ до 132 413 рублей», — говорится в проекте распоряжения департамента. В настоящее время руководителем учреждения, более известного как VisitTyumen, является Дмитрий Пухов. После увеличения оклада вырастет и его конечная зарплата, так как в ее состав также входят различные компенсации и четыре вида премий (ежемесячные, ежеквартальные, годовые и за выполнение особо важных заданий). Ранее URA.RU писало и о других топ-менеджерах, чьи зарплаты вырастут с октября. Так, больше получать станут руководители учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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