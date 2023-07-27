В Тюмени увеличат зарплаты топ-менеджеров подведомственных властям учреждений

Руководителям, их замам и главным бухгалтерам учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений Тюменской области, повысят оклады на 10—21%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
«Увеличить должностные оклады руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров Фонда имущества Тюменской области и Центра кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации. Изменения вступают в силу с 1 октября 2023 года», — следует из распоряжения департамента имущественных отношений.
Оба учреждения подведомственны департаменту, он является их учредителем. Оклады топ-менеджеров и главных счетоводов организаций вырастут на 10—21%. По итогу в Фонде имущества Тюменской области они составят 94 896, 84 965 и 54 620 рублей соответственно, в Центре кадастровой оценки — 94 896, 77 241 и 49 655 рублей в месяц.
Рост повлияет и на конечную зарплату специалистов — она также будет увеличена. Действующие сейчас размеры окладов для данных категорий сотрудников были установлены в 2020 году.
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