27 июля 2023

В Тюмени увеличат зарплаты топ-менеджеров подведомственных властям учреждений

© Служба новостей «URA.RU»
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Оклады «подопечных» департамента станут больше на 10-21% Фото:

Руководителям, их замам и главным бухгалтерам учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений Тюменской области, повысят оклады на 10—21%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

«Увеличить должностные оклады руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров Фонда имущества Тюменской области и Центра кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации. Изменения вступают в силу с 1 октября 2023 года», — следует из распоряжения департамента имущественных отношений.

Оба учреждения подведомственны департаменту, он является их учредителем. Оклады топ-менеджеров и главных счетоводов организаций вырастут на 10—21%. По итогу в Фонде имущества Тюменской области они составят 94 896, 84 965 и 54 620 рублей соответственно, в Центре кадастровой оценки — 94 896, 77 241 и 49 655 рублей в месяц.

Рост повлияет и на конечную зарплату специалистов — она также будет увеличена. Действующие сейчас размеры окладов для данных категорий сотрудников были установлены в 2020 году.

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Руководителям, их замам и главным бухгалтерам учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений Тюменской области, повысят оклады на 10—21%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона. «Увеличить должностные оклады руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров Фонда имущества Тюменской области и Центра кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации. Изменения вступают в силу с 1 октября 2023 года», — следует из распоряжения департамента имущественных отношений. Оба учреждения подведомственны департаменту, он является их учредителем. Оклады топ-менеджеров и главных счетоводов организаций вырастут на 10—21%. По итогу в Фонде имущества Тюменской области они составят 94 896, 84 965 и 54 620 рублей соответственно, в Центре кадастровой оценки — 94 896, 77 241 и 49 655 рублей в месяц. Рост повлияет и на конечную зарплату специалистов — она также будет увеличена. Действующие сейчас размеры окладов для данных категорий сотрудников были установлены в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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