01 августа 2023

В Госдуме предложил дать два выходных родителям детей до 1 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки на улицах. Екатеринбург, ребенок, собака, коляска, пес, питомцы
В Госдуме предложили давать ежемесячно работающим родителей детей до года два выходных дня без сохранения зарплаты Фото:

Родители, воспитывающие ребенка в возрасте до одного года должны иметь право на ежемесячное предоставление дополнительных двух выходных дней без сохранения заработной платы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

«Прошу <…> рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста одного года, в том числе усыновленного либо находящегося под опекой», — передает текст обращения депутата RT. Свою позицию политик объяснил отсутствием льгот для данной категории, за исключение права на пять выходных дней в случае рождения ребенка. При этом в обращении отмечается, что на работающего родителя также ложится нагрузка по воспитанию и уходу за младенцем.

Ранее URA.RU сообщало, что в России хотят запретить увольнять одиноких родителей (отцов и матерей) и опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Сейчас работодатель не может расторгнуть трудовой договор с такими сотрудниками, пока ребенку не исполнится 14 лет.

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Родители, воспитывающие ребенка в возрасте до одного года должны иметь право на ежемесячное предоставление дополнительных двух выходных дней без сохранения заработной платы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. «Прошу <…> рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста одного года, в том числе усыновленного либо находящегося под опекой», — передает текст обращения депутата RT. Свою позицию политик объяснил отсутствием льгот для данной категории, за исключение права на пять выходных дней в случае рождения ребенка. При этом в обращении отмечается, что на работающего родителя также ложится нагрузка по воспитанию и уходу за младенцем. Ранее URA.RU сообщало, что в России хотят запретить увольнять одиноких родителей (отцов и матерей) и опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Сейчас работодатель не может расторгнуть трудовой договор с такими сотрудниками, пока ребенку не исполнится 14 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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