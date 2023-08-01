В Госдуме предложил дать два выходных родителям детей до 1 года

02 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили давать ежемесячно работающим родителей детей до года два выходных дня без сохранения зарплаты Фото: Размик Закарян © URA.RU Родители, воспитывающие ребенка в возрасте до одного года должны иметь право на ежемесячное предоставление дополнительных двух выходных дней без сохранения заработной платы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. «Прошу <…> рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста одного года, в том числе усыновленного либо находящегося под опекой», — передает текст обращения депутата RT. Свою позицию политик объяснил отсутствием льгот для данной категории, за исключение права на пять выходных дней в случае рождения ребенка. При этом в обращении отмечается, что на работающего родителя также ложится нагрузка по воспитанию и уходу за младенцем. Ранее URA.RU сообщало, что в России хотят запретить увольнять одиноких родителей (отцов и матерей) и опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Сейчас работодатель не может расторгнуть трудовой договор с такими сотрудниками, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Родители, воспитывающие ребенка в возрасте до одного года должны иметь право на ежемесячное предоставление дополнительных двух выходных дней без сохранения заработной платы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. «Прошу <…> рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста одного года, в том числе усыновленного либо находящегося под опекой», — передает текст обращения депутата RT. Свою позицию политик объяснил отсутствием льгот для данной категории, за исключение права на пять выходных дней в случае рождения ребенка. При этом в обращении отмечается, что на работающего родителя также ложится нагрузка по воспитанию и уходу за младенцем. Ранее URA.RU сообщало, что в России хотят запретить увольнять одиноких родителей (отцов и матерей) и опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Сейчас работодатель не может расторгнуть трудовой договор с такими сотрудниками, пока ребенку не исполнится 14 лет.