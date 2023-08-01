01 августа 2023

Челябинские ученые доказали, что зубные импланты могут быть опасны

Профессор Зурочка: материалы имплантов влияют на иммунную систему
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология, клипарт , стоматологический кабинет, прием, стоматолог, пациент, лечение зубов
Безопасность имплантов мало изучена Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) выяснили, что зубные импланты могут быть опасны и почему они не приживаются у некоторых пациентов. Подробнее об этом рассказал заведующий лабораторией иммунобиотехнологии РАН и Российско-Китайского центра ЮУрГУ, профессор Александр Зурочка.

«Для 90 человек из 100 введение импланта безопасно, а у десяти начинается воспаление и отторжение. Среди причин стоматологи называли сниженный иммунитет пациента, плохую гигиену и даже курение — в любом случае виноватым был сам человек. Мы как раз доказали, что не во всех случаях виноват человек», — говорит Александр Зурочка. Его слова цитирует официальный telegram-канал научно-популярного сайта Naked Science.

Раньше считалось, что материалы, из которых делают импланты, не вызывают реакций. Челябинские ученые выяснили, что любой металл, пока находится в организме человека, выделяет наночастицы или ионы. Они влияют на клетки иммунной системы и могут у некоторых людей вызывать аллергию или воспаление. Работа челябинских иммунологов получила широкий резонанс в мировом медицинском сообществе.

Пока безопасность имплантов мало изучена. Хотя этот вопрос касается не только зубов. Сейчас много новых технологий, заменяющих коленные или тазобедренные суставы. В той области медицины врачи также сталкиваются с отторжением имплантов, что является по сути перелом и крайне негативно для пациента.

Ранее стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы, чтобы избежать визитов к стоматологу. Врачи дали совет, как выбрать зубную пасту или щетку в соответствии с возрастом и состоянием зубной эмали.

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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) выяснили, что зубные импланты могут быть опасны и почему они не приживаются у некоторых пациентов. Подробнее об этом рассказал заведующий лабораторией иммунобиотехнологии РАН и Российско-Китайского центра ЮУрГУ, профессор Александр Зурочка. «Для 90 человек из 100 введение импланта безопасно, а у десяти начинается воспаление и отторжение. Среди причин стоматологи называли сниженный иммунитет пациента, плохую гигиену и даже курение — в любом случае виноватым был сам человек. Мы как раз доказали, что не во всех случаях виноват человек», — говорит Александр Зурочка. Его слова цитирует официальный telegram-канал научно-популярного сайта Naked Science. Раньше считалось, что материалы, из которых делают импланты, не вызывают реакций. Челябинские ученые выяснили, что любой металл, пока находится в организме человека, выделяет наночастицы или ионы. Они влияют на клетки иммунной системы и могут у некоторых людей вызывать аллергию или воспаление. Работа челябинских иммунологов получила широкий резонанс в мировом медицинском сообществе. Пока безопасность имплантов мало изучена. Хотя этот вопрос касается не только зубов. Сейчас много новых технологий, заменяющих коленные или тазобедренные суставы. В той области медицины врачи также сталкиваются с отторжением имплантов, что является по сути перелом и крайне негативно для пациента. Ранее стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы, чтобы избежать визитов к стоматологу. Врачи дали совет, как выбрать зубную пасту или щетку в соответствии с возрастом и состоянием зубной эмали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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