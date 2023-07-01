Как правильно чистить зубы, чтобы избежать визитов к стоматологу

Стоматологи посоветовали использовать мягкие нейлоновые зубные щетки

01 июля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Стоматологи рекомендуют использовать зубные щетки с мягкой щетиной Фото: Илья Московец © URA.RU Чистота зубов актуальна для людей любого возраста. Однако многие не знают, как выбрать зубную пасту или щетку в соответствии с возрастом и состоянием зубной эмали. Полезные советы, которые позволят сохранить здоровье зубов и избежать визитов к стоматологу — в материале URA.RU. Как выбрать зубную щетку? Стоматологи рекомендуют использовать зубные щетки с мягкой нейлоновой щетиной — они подходят большинству людей, в том числе детям, поскольку бережно убирают налет с зубов и десен. Оптимальным является количество щетинок более пяти тысяч. Щетка должна быть с ровным срезом и без резиновых вставок. Щетки средней и высокой жесткости подойдут тем, у кого здоровые крепкие зубы и десны. В противном случае такая щетка может вызвать кровоточивость десен и оголение шеек зубов. Имеет значение и длина щетки — она должна позволять дотянуться к дальним зубам. Для взрослых размер головки с щетинками лучше подбирать не менее 30 миллиметров в длину и 11 миллиметров в ширину. Стоматологи советуют обновлять зубную щетку каждые три месяца. Новость по теме Стоматолог назвал последствия неправильной чистки зубов Звуковая электрическая зубная щетка практически не имеет противопоказаний. Она позволяет регулировать степень давления на зубы, чистить язык, брекеты, чувствительную эмаль. Преимуществом электрических щеток является их удобство для тех, кто проходит лечение у ортодонта, имеет проблемы с суставами, из-за чего тяжело чистить зубы обычной щеткой. Кому нужен монопучок? Монопучковая зубная щетка отличается от обычной тем, что на чистящей головке расположен только один ряд щетинок. Изначально ее придумали для тех, кто носит брекеты или элайнеры, протезы. Однако монопучковая щетка стала популярна у многих людей со здоровыми зубами. Такая щетка подойдет тем, кто страдает от частого кариеса между зубами. Ей удобно очищать сложные контакты между искривленными, тесно стоящими зубами, где больше налета и чаще возникает кариес. Стоит помнить, что монопучок — это лишь дополнение к обычной щетке, поскольку все зубы ей прочистить невозможно. Как правильно чистить зубы? Чистить зубы необходимо два раза в день — после завтрака и перед сном. Вечером нужно чистить тщательнее, утром можно просто освежиться. Перед гигиеной обязательно выдерживается получасовой интервал после приема пищи. Начинать нужно с дальних зубов, вычищая боковые с одной стороны, потом передние, потом — боковые с другой стороны.

Щетку нужно располагать под углом 45 градусов к фронтальной (лицевой) поверхности.

Выметающими движениями сверху-вниз прочищают сначала вестибулярную, наружную «стенку», потом — внутреннюю поверхность.

На каждом зубе нужно сделать 10 таких движений.

Далее щеткой полностью накрывают жевательную область зубов и возвратно-поступательными движениями вычищают пространство между фиссурами, освобождая от остатков пищи все углубления и выемки.

Передние единицы (резцы, клыки) чистят выметающими движениями сначала с фронтальной, а потом и с внутренней стороны. Какую зубную пасту выбрать Зубные пасты делятся на два типа — лечебные и гигиенические. Оба типа содержат абразивные, увлажняющие, антибактериальные и другие лечебно-профилактические добавки. Стоматологи рекомендуют использовать пасты без фтора детям до трех лет. Остальным нужны фторосодержащие пасты, поскольку он снижает риск и тяжесть кариеса. Фтора в пасте должно быть минимум 1000 ppm. В гигиенической зубной пасте, которую используют каждый день, не должно быть сульфатов, хлоргексидина, метронидазола, триклозана, парабенов, лактата алюминия, диоформа. Лечебные пасты используют после зубных операций, их лучше выбирать после консультации со стоматологом. Зубная паста необходима для смягчения щетины щетки и снижения ее травматичности. Слишком большое количество пасты снижает эффективность чистки. Ее правильное количество — с горошину. Нужно ли чистить язык? Немаловажной частью очищения полости рта является чистка языка, поскольку на нем скапливается большое количество бактерий. Очистить язык можно с помощью щетки с мягкой щетиной, специальных скребков, насадок для ирригатора и на электрические зубные щетки. Чистка языка проводится в направлении от корня к кончику. Ирригатор, зубная нить, зубные ершики Ирригатор позволяет за счет пульсаций воды удалить зубной налет из межзубных промежутков. Также он массирует десны. Ирригатор нужен тем, у кого стоят мостовидные протезы, коронки, брекеты, импланты. Также ирригатор будет полезен людям с чувствительными деснами. Зубная нить помогает удалить остатки пищи, застрявшей между зубами. Использовать ее можно при необходимости. Аналог зубной нити — зубные ершики. Это миниатюрные щетки, предназначенные для очистки боковых поверхностей зубов. Как проверить качество очистки зубов Обнаружить скопление налета на зубах можно с помощью таблеток-индикаторов. В их состав включен пищевой краситель, который придает цвет налету на зубах. Красный сигнализирует о свежем налете, которому не более трех дней. Его можно удалить зубной щеткой. Синий говорит о зубном камне или застарелом налете, который нужно удалять в стоматологической клинике. Кроме таблеток также есть суспензии, сиропы и жидкости с таким же принципом действия. Таблетку нужно тщательно разжевать, прополоскать рот и осмотреть его. Окраска исчезает через 20-30 минут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чистота зубов актуальна для людей любого возраста. Однако многие не знают, как выбрать зубную пасту или щетку в соответствии с возрастом и состоянием зубной эмали. Полезные советы, которые позволят сохранить здоровье зубов и избежать визитов к стоматологу — в материале URA.RU. Стоматологи рекомендуют использовать зубные щетки с мягкой нейлоновой щетиной — они подходят большинству людей, в том числе детям, поскольку бережно убирают налет с зубов и десен. Оптимальным является количество щетинок более пяти тысяч. Щетка должна быть с ровным срезом и без резиновых вставок. Щетки средней и высокой жесткости подойдут тем, у кого здоровые крепкие зубы и десны. В противном случае такая щетка может вызвать кровоточивость десен и оголение шеек зубов. Имеет значение и длина щетки — она должна позволять дотянуться к дальним зубам. Для взрослых размер головки с щетинками лучше подбирать не менее 30 миллиметров в длину и 11 миллиметров в ширину. Стоматологи советуют обновлять зубную щетку каждые три месяца. Звуковая электрическая зубная щетка практически не имеет противопоказаний. Она позволяет регулировать степень давления на зубы, чистить язык, брекеты, чувствительную эмаль. Преимуществом электрических щеток является их удобство для тех, кто проходит лечение у ортодонта, имеет проблемы с суставами, из-за чего тяжело чистить зубы обычной щеткой. Монопучковая зубная щетка отличается от обычной тем, что на чистящей головке расположен только один ряд щетинок. Изначально ее придумали для тех, кто носит брекеты или элайнеры, протезы. Однако монопучковая щетка стала популярна у многих людей со здоровыми зубами. Такая щетка подойдет тем, кто страдает от частого кариеса между зубами. Ей удобно очищать сложные контакты между искривленными, тесно стоящими зубами, где больше налета и чаще возникает кариес. Стоит помнить, что монопучок — это лишь дополнение к обычной щетке, поскольку все зубы ей прочистить невозможно. Чистить зубы необходимо два раза в день — после завтрака и перед сном. Вечером нужно чистить тщательнее, утром можно просто освежиться. Перед гигиеной обязательно выдерживается получасовой интервал после приема пищи. Зубные пасты делятся на два типа — лечебные и гигиенические. Оба типа содержат абразивные, увлажняющие, антибактериальные и другие лечебно-профилактические добавки. Стоматологи рекомендуют использовать пасты без фтора детям до трех лет. Остальным нужны фторосодержащие пасты, поскольку он снижает риск и тяжесть кариеса. Фтора в пасте должно быть минимум 1000 ppm. В гигиенической зубной пасте, которую используют каждый день, не должно быть сульфатов, хлоргексидина, метронидазола, триклозана, парабенов, лактата алюминия, диоформа. Лечебные пасты используют после зубных операций, их лучше выбирать после консультации со стоматологом. Зубная паста необходима для смягчения щетины щетки и снижения ее травматичности. Слишком большое количество пасты снижает эффективность чистки. Ее правильное количество — с горошину. Немаловажной частью очищения полости рта является чистка языка, поскольку на нем скапливается большое количество бактерий. Очистить язык можно с помощью щетки с мягкой щетиной, специальных скребков, насадок для ирригатора и на электрические зубные щетки. Чистка языка проводится в направлении от корня к кончику. Ирригатор позволяет за счет пульсаций воды удалить зубной налет из межзубных промежутков. Также он массирует десны. Ирригатор нужен тем, у кого стоят мостовидные протезы, коронки, брекеты, импланты. Также ирригатор будет полезен людям с чувствительными деснами. Зубная нить помогает удалить остатки пищи, застрявшей между зубами. Использовать ее можно при необходимости. Аналог зубной нити — зубные ершики. Это миниатюрные щетки, предназначенные для очистки боковых поверхностей зубов. Обнаружить скопление налета на зубах можно с помощью таблеток-индикаторов. В их состав включен пищевой краситель, который придает цвет налету на зубах. Красный сигнализирует о свежем налете, которому не более трех дней. Его можно удалить зубной щеткой. Синий говорит о зубном камне или застарелом налете, который нужно удалять в стоматологической клинике. Кроме таблеток также есть суспензии, сиропы и жидкости с таким же принципом действия. Таблетку нужно тщательно разжевать, прополоскать рот и осмотреть его. Окраска исчезает через 20-30 минут.