01 августа 2023

Экс-разведчик США предупредил об угрозе применения ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Угроза применения ядерного оружия в мире реальна Фото:
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Угроза применения ядерного оружия в современной геополитической обстановке реальна. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер, обвиняя экс-члена Палаты представителей Конгресса США Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Ранее Кинзингер заявил, что «ядерная угроза становится скучной».

«Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь. Угроза ядерного армагеддона реальна», — ответил Риттер в Twitter.

Ранее URA.RU сообщало, что американский полковник в отставке Дэниел Дэвис назвал ядерное оружие главным козырем России против стремления Запада подавить Москву. По его мнению, западным противникам давно пора понять эту суровую реальность.

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Угроза применения ядерного оружия в современной геополитической обстановке реальна. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер, обвиняя экс-члена Палаты представителей Конгресса США Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Ранее Кинзингер заявил, что «ядерная угроза становится скучной». «Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь. Угроза ядерного армагеддона реальна», — ответил Риттер в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что американский полковник в отставке Дэниел Дэвис назвал ядерное оружие главным козырем России против стремления Запада подавить Москву. По его мнению, западным противникам давно пора понять эту суровую реальность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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