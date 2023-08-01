Экс-разведчик США предупредил об угрозе применения ядерного оружия

02 августа 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Угроза применения ядерного оружия в мире реальна Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угроза применения ядерного оружия в современной геополитической обстановке реальна. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер, обвиняя экс-члена Палаты представителей Конгресса США Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Ранее Кинзингер заявил, что «ядерная угроза становится скучной». «Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь. Угроза ядерного армагеддона реальна», — ответил Риттер в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что американский полковник в отставке Дэниел Дэвис назвал ядерное оружие главным козырем России против стремления Запада подавить Москву. По его мнению, западным противникам давно пора понять эту суровую реальность.

Угроза применения ядерного оружия в современной геополитической обстановке реальна. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер, обвиняя экс-члена Палаты представителей Конгресса США Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Ранее Кинзингер заявил, что «ядерная угроза становится скучной». «Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь. Угроза ядерного армагеддона реальна», — ответил Риттер в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что американский полковник в отставке Дэниел Дэвис назвал ядерное оружие главным козырем России против стремления Запада подавить Москву. По его мнению, западным противникам давно пора понять эту суровую реальность.