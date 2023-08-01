Юрист мэрии в ХМАО завалил прокуратуру компроматом на начальство. Инсайд

Юрист мэрии Сургутского района Рубцов после конфликта с мэром отправил серию жалоб в прокуратуру

02 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Юрист закидал прокуратуру жалобами на мэра, устроившего ему прессинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный юрист администрации Сургутского района Сергей Рубцов после конфликта с мэром Андреем Трубецким отправил серию жалоб в прокуратуру о нарушениях, которые допускают его коллеги и начальство. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте. «Рубцов буквально завалил надзорное ведомство сообщениями о нарушениях, которые допускают его коллеги. Ему хорошо известны болевые точки самого Трубецкого и его подчиненных. После оплошности в суде, который Рубцов проиграл из-за рассеянности (он не продлил доверенность на представление интересов работодателя в суде — прим. URA.RU), мэрия стала требовать с него возврат потраченных на командировку денег. В противном случае обещали наказать весь отдел. Рубцов оспорил штрафные санкции, испортив отношения с Трубецким окончательно, а после решил не терпеть произвол и стал информировать силовиков о просчетах мэрии. Прокуратура уже провела проверку по одному из эпизодов, и информация подтвердилась», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции есть копия представления об устранении недопустимых нарушений, которое прокуратура направила в адрес мэра Трубецкого. Речь идет о муниципальном контракте на строительство спортивно-досугового центра в Белом Яру. Заказчиком является управление капитального строительства района, которое не вело претензионную работу с подрядчиком ООО «СК Атлант», систематически, как указано в акте прокурорского реагирования, нарушавшим сроки сдачи объекта. Ведомство также указало на несоответствие стоимости работ. В пресс-службе мэрии Сургутского района не взяли трубку. Рубцов в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил, что действительно подготовил и направил ряд обращений в прокуратуру, но подробности раскрывать отказался. «Все подробности лучше уточнить в ведомстве», — уточнил юрист. Ранее URA.RU писало о том, что Рубцов обратился к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой защитить его от мэра. Трубецкой предложил ему уволиться, а при отказе пообещал создать невыносимые условия для работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный юрист администрации Сургутского района Сергей Рубцов после конфликта с мэром Андреем Трубецким отправил серию жалоб в прокуратуру о нарушениях, которые допускают его коллеги и начальство. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте. «Рубцов буквально завалил надзорное ведомство сообщениями о нарушениях, которые допускают его коллеги. Ему хорошо известны болевые точки самого Трубецкого и его подчиненных. После оплошности в суде, который Рубцов проиграл из-за рассеянности (он не продлил доверенность на представление интересов работодателя в суде — прим. URA.RU), мэрия стала требовать с него возврат потраченных на командировку денег. В противном случае обещали наказать весь отдел. Рубцов оспорил штрафные санкции, испортив отношения с Трубецким окончательно, а после решил не терпеть произвол и стал информировать силовиков о просчетах мэрии. Прокуратура уже провела проверку по одному из эпизодов, и информация подтвердилась», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции есть копия представления об устранении недопустимых нарушений, которое прокуратура направила в адрес мэра Трубецкого. Речь идет о муниципальном контракте на строительство спортивно-досугового центра в Белом Яру. Заказчиком является управление капитального строительства района, которое не вело претензионную работу с подрядчиком ООО «СК Атлант», систематически, как указано в акте прокурорского реагирования, нарушавшим сроки сдачи объекта. Ведомство также указало на несоответствие стоимости работ. В пресс-службе мэрии Сургутского района не взяли трубку. Рубцов в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил, что действительно подготовил и направил ряд обращений в прокуратуру, но подробности раскрывать отказался. «Все подробности лучше уточнить в ведомстве», — уточнил юрист. Ранее URA.RU писало о том, что Рубцов обратился к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой защитить его от мэра. Трубецкой предложил ему уволиться, а при отказе пообещал создать невыносимые условия для работы.