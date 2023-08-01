В ЯНАО пойдет под суд топ-менеджер газовой компании за попытку хищения

02 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Замдиректора добывающей компании из Надыма пойдет под суд за попытку хищения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) пойдет под суд заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым», которого обвинили в попытке многомиллионного хищения с использованием мошеннических схем. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром добыча Надым“ убедил директора юридического лица о возможности негативно повлиять [на его предпринимательскую деятельность], потребовал осуществить поставку стройматериалов на общую сумму более девяти миллионов рублей. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Происшествие произошло в июне 2021 года. Действия не были доведены до конца, так как предприниматель обратился в правоохранительные органы. В настоящее время собраны все доказательства виновности топ-менеджера, дело направлено в Надымский суд, для рассмотрения по существу.

В Надыме (ЯНАО) пойдет под суд заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым», которого обвинили в попытке многомиллионного хищения с использованием мошеннических схем. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром добыча Надым“ убедил директора юридического лица о возможности негативно повлиять [на его предпринимательскую деятельность], потребовал осуществить поставку стройматериалов на общую сумму более девяти миллионов рублей. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Происшествие произошло в июне 2021 года. Действия не были доведены до конца, так как предприниматель обратился в правоохранительные органы. В настоящее время собраны все доказательства виновности топ-менеджера, дело направлено в Надымский суд, для рассмотрения по существу.