В ЯНАО пойдет под суд топ-менеджер газовой компании за попытку хищения

В Надыме (ЯНАО) пойдет под суд заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым», которого обвинили в попытке многомиллионного хищения с использованием мошеннических схем. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
«Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром добыча Надым“ убедил директора юридического лица о возможности негативно повлиять [на его предпринимательскую деятельность], потребовал осуществить поставку стройматериалов на общую сумму более девяти миллионов рублей. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Происшествие произошло в июне 2021 года. Действия не были доведены до конца, так как предприниматель обратился в правоохранительные органы. В настоящее время собраны все доказательства виновности топ-менеджера, дело направлено в Надымский суд, для рассмотрения по существу.
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