01 августа 2023
31 июля 2023

В ЯНАО пойдет под суд топ-менеджер газовой компании за попытку хищения

© Служба новостей «URA.RU»
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Замдиректора добывающей компании из Надыма пойдет под суд за попытку хищения Фото:

В Надыме (ЯНАО) пойдет под суд заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым», которого обвинили в попытке многомиллионного хищения с использованием мошеннических схем. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

«Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром добыча Надым“ убедил директора юридического лица о возможности негативно повлиять [на его предпринимательскую деятельность], потребовал осуществить поставку стройматериалов на общую сумму более девяти миллионов рублей. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Происшествие произошло в июне 2021 года. Действия не были доведены до конца, так как предприниматель обратился в правоохранительные органы. В настоящее время собраны все доказательства виновности топ-менеджера, дело направлено в Надымский суд, для рассмотрения по существу.

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В Надыме (ЯНАО) пойдет под суд заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым», которого обвинили в попытке многомиллионного хищения с использованием мошеннических схем. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром добыча Надым“ убедил директора юридического лица о возможности негативно повлиять [на его предпринимательскую деятельность], потребовал осуществить поставку стройматериалов на общую сумму более девяти миллионов рублей. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Происшествие произошло в июне 2021 года. Действия не были доведены до конца, так как предприниматель обратился в правоохранительные органы. В настоящее время собраны все доказательства виновности топ-менеджера, дело направлено в Надымский суд, для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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