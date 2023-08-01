Силовики ЯНАО опровергли задержание полицейского

02 августа 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Следователям ЯНАО материал по задержанию полицейского не поступал, УМВД проводит проверку Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Материалы по задержанию младшего сержанта полиции из Нового Уренгоя, возможно посодействовавшего побегу двух наркодилеров, в окружное управление следственного комитета СК РФ не поступали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «К нам материалы не поступали. Сотрудники органов следствия никого не задерживали», — рассказали корреспонденту в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту пояснили, что по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ранее URA.RU сообщило, что, по информации, опубликованной в telegram-канале Shot, в Новом Уренгое был задержан полицейский, по обвинению в содействии побегу двух наркодилеров. Участники побега были задержаны и сдали предполагаемого соучастника.

Материалы по задержанию младшего сержанта полиции из Нового Уренгоя, возможно посодействовавшего побегу двух наркодилеров, в окружное управление следственного комитета СК РФ не поступали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «К нам материалы не поступали. Сотрудники органов следствия никого не задерживали», — рассказали корреспонденту в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту пояснили, что по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ранее URA.RU сообщило, что, по информации, опубликованной в telegram-канале Shot, в Новом Уренгое был задержан полицейский, по обвинению в содействии побегу двух наркодилеров. Участники побега были задержаны и сдали предполагаемого соучастника.