01 августа 2023
31 июля 2023

Силовики ЯНАО опровергли задержание полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Следователям ЯНАО материал по задержанию полицейского не поступал, УМВД проводит проверку Фото:

Материалы по задержанию младшего сержанта полиции из Нового Уренгоя, возможно посодействовавшего побегу двух наркодилеров, в окружное управление следственного комитета СК РФ не поступали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«К нам материалы не поступали. Сотрудники органов следствия никого не задерживали», — рассказали корреспонденту в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту пояснили, что по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Ранее URA.RU сообщило, что, по информации, опубликованной в telegram-канале Shot, в Новом Уренгое был задержан полицейский, по обвинению в содействии побегу двух наркодилеров. Участники побега были задержаны и сдали предполагаемого соучастника.

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Материалы по задержанию младшего сержанта полиции из Нового Уренгоя, возможно посодействовавшего побегу двух наркодилеров, в окружное управление следственного комитета СК РФ не поступали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «К нам материалы не поступали. Сотрудники органов следствия никого не задерживали», — рассказали корреспонденту в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту пояснили, что по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ранее URA.RU сообщило, что, по информации, опубликованной в telegram-канале Shot, в Новом Уренгое был задержан полицейский, по обвинению в содействии побегу двух наркодилеров. Участники побега были задержаны и сдали предполагаемого соучастника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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