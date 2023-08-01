Силовики ЯНАО опровергли задержание полицейского

Материалы по задержанию младшего сержанта полиции из Нового Уренгоя, возможно посодействовавшего побегу двух наркодилеров, в окружное управление следственного комитета СК РФ не поступали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«К нам материалы не поступали. Сотрудники органов следствия никого не задерживали», — рассказали корреспонденту в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту пояснили, что по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Ранее URA.RU сообщило, что, по информации, опубликованной в telegram-канале Shot, в Новом Уренгое был задержан полицейский, по обвинению в содействии побегу двух наркодилеров. Участники побега были задержаны и сдали предполагаемого соучастника.
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