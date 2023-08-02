Shot: на Ямале задержали полицейского, который пытался помочь сбежать двум заключенным наркодилерам

02 августа 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Полицейский приобрел для беглецов перцовый баллончик, пишет Shot Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) был задержан полицейский, который пытался помочь двум наркодилерам сбежать из-под стражи. Представитель правопорядка передал им перцовый баллончик. «Полицейского в ЯНАО задержали за помощь в побеге двум наркодилерам», — сообщает telegram-канал Shot. Там отметили, что помощь состояла в передаче правоохранителем организаторам побега перцового баллончика. Попытка мини-бунта не увенчалась успехом, и полицейский оказался на скамье подсудимых. По информации, 21-летний младший сержант из Нового Уренгоя был знаком с двумя осужденными наркодилерами — 21-летним Сенаси Салиндером и 32-летним Юрием Брагиным. Эти двое обратились к полицейскому с просьбой помочь им сбежать, когда их везли в здание суда. Полицейский согласился помочь и приобрел перцовый баллончик в местном магазине, передав его заключенным. Однако 6 июля, когда полицейские сопровождали их на заседание, заключенные распылили баллончик в лицо полицейских. Но они не смогли убежать и были задержаны. Во время допроса они выдали своего соучастника. URA.RU направило запрос в УМВД России по ЯНАО для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в Новом Уренгое в ЯНАО двое заключенных, привезенных в городской суд для пересмотра дела, сбежали, распылив перцовый баллончик в лицо своим конвоиров. Однако их удалось поймать всего через 15 минут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) был задержан полицейский, который пытался помочь двум наркодилерам сбежать из-под стражи. Представитель правопорядка передал им перцовый баллончик. «Полицейского в ЯНАО задержали за помощь в побеге двум наркодилерам», — сообщает telegram-канал Shot. Там отметили, что помощь состояла в передаче правоохранителем организаторам побега перцового баллончика. Попытка мини-бунта не увенчалась успехом, и полицейский оказался на скамье подсудимых. По информации, 21-летний младший сержант из Нового Уренгоя был знаком с двумя осужденными наркодилерами — 21-летним Сенаси Салиндером и 32-летним Юрием Брагиным. Эти двое обратились к полицейскому с просьбой помочь им сбежать, когда их везли в здание суда. Полицейский согласился помочь и приобрел перцовый баллончик в местном магазине, передав его заключенным. Однако 6 июля, когда полицейские сопровождали их на заседание, заключенные распылили баллончик в лицо полицейских. Но они не смогли убежать и были задержаны. Во время допроса они выдали своего соучастника. URA.RU направило запрос в УМВД России по ЯНАО для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в Новом Уренгое в ЯНАО двое заключенных, привезенных в городской суд для пересмотра дела, сбежали, распылив перцовый баллончик в лицо своим конвоиров. Однако их удалось поймать всего через 15 минут.