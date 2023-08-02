В СвЖД объяснили, почему в «Ласточке» не было места, билет на которое продали пермяку

СвЖД: место в «Ласточке», билет на которое продали пермяку, отсутствовало из-за замены состава

02 августа 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Состав заменили по техническим причинам Фото: Московец Илья © URA.RU Причиной, по которой в вагоне электропоезда «Ласточка», следовавшего из Перми до Екатеринбурга, не оказалось места № 59, послужила замена состава. При этом пермяку, купившему билет на отсутствующее кресло, услуга была оказана в полном объеме, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. «По техническим причинам с 28 по 30 июля 2023 года по маршруту Екатеринбург — Пермь курсировал состав с компоновкой на 94 места, не предусматривающей для пассажиров место № 59», — сообщили URA.RU в пресс-службе СвЖД. Там также добавили, что обычно в данный электропоезд включают вагоны с наличием 79 мест, при этом кресло № 59 там имеется. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский предприниматель Вадим Бывальцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что купил билет на место, которого не оказалось в вагоне «Ласточки». В ответ на претензию, проводник вагона сказал мужчине, что тот может занять любое свободное кресло.

Причиной, по которой в вагоне электропоезда «Ласточка», следовавшего из Перми до Екатеринбурга, не оказалось места № 59, послужила замена состава. При этом пермяку, купившему билет на отсутствующее кресло, услуга была оказана в полном объеме, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. «По техническим причинам с 28 по 30 июля 2023 года по маршруту Екатеринбург — Пермь курсировал состав с компоновкой на 94 места, не предусматривающей для пассажиров место № 59», — сообщили URA.RU в пресс-службе СвЖД. Там также добавили, что обычно в данный электропоезд включают вагоны с наличием 79 мест, при этом кресло № 59 там имеется. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский предприниматель Вадим Бывальцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что купил билет на место, которого не оказалось в вагоне «Ласточки». В ответ на претензию, проводник вагона сказал мужчине, что тот может занять любое свободное кресло.