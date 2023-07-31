Пермяку продали билет на «Ласточку» до Екатеринбурга на место, которого нет

31 июля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Места №59 в электропоезде не оказалось Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский предприниматель Вадим Бывальцев утверждает, что купил билет на электропоезд «Ласточка» из Перми до Екатеринбурга на место, которого не оказалось в электричке. Пермяк оформлял билет на сайте ОАО «РЖД» во второй вагон на место под № 59, но, когда зашел в электропоезд, не смог его найти. «Продали билет на место, которого не существует. Есть 57, 58 и 60. А где место № 59? Ничего по-нормальному сделать не могут: ни поезд, ни даже правильную нумерацию мест», — написал возмущенный пост Бывальцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также он уточнил, что после того, как не смог найти место, обратился к проводнику поезда. Ему ответили, что можно занять любое свободное кресло. В комментариях к посту Бывальцева пермяки подтвердили, что в «Ласточках» до Екатеринбурга есть пропуски мест, но билеты на отсутствующие кресла еще никто не покупал. URA.RU направило запрос в пресс-службу Свердловской железной дороги с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

Пермский предприниматель Вадим Бывальцев утверждает, что купил билет на электропоезд «Ласточка» из Перми до Екатеринбурга на место, которого не оказалось в электричке. Пермяк оформлял билет на сайте ОАО «РЖД» во второй вагон на место под № 59, но, когда зашел в электропоезд, не смог его найти. «Продали билет на место, которого не существует. Есть 57, 58 и 60. А где место № 59? Ничего по-нормальному сделать не могут: ни поезд, ни даже правильную нумерацию мест», — написал возмущенный пост Бывальцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также он уточнил, что после того, как не смог найти место, обратился к проводнику поезда. Ему ответили, что можно занять любое свободное кресло. В комментариях к посту Бывальцева пермяки подтвердили, что в «Ласточках» до Екатеринбурга есть пропуски мест, но билеты на отсутствующие кресла еще никто не покупал. URA.RU направило запрос в пресс-службу Свердловской железной дороги с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.