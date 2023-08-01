В Ленинском районе Челябинска на торги выставили недостроенный фитнес-центр. Фото, скрин

В Ленинском районе Челябинска на торги выставили недостроенный фитнес-центр

02 августа 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Торги по продаже недостроенного фитнес-центра назначены на 19 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мэрия Челябинска выставила на аукцион недостроенный фитнес-центр в Ленинском районе, расположенный на улице Гагарина, 7. Аукцион по продаже «замороженного» недостроя с начальной ценой лота — 1 млн 721 тысяча рублей назначен на 19 сентября, сообщили в пресс-службе администрации. «19 сентября в Челябинске пройдет аукцион по продаже „замороженного“ недостроя, расположенного восточнее нежилого здания по улице Гагарина, 7. Заявки для участия в торгах принимаются с 3 августа по 15 сентября», — пояснили в пресс-службе. Недострой был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс» в 2021 году. Площадь застройки составляет 2 тысячи 905 квадратных метров, степень готовности — 20%. Средства от продажи получит бывший собственник за вычетом муниципальных расходов на организацию аукциона. В 2012 году сеть FitZone планировала построить оздоровительный центр «Парк-сервис», но комплекс так и не достроили. Участок, выставленный на продажу, предназначен для проектирования комплекса «Парк-сервис» с учетом использования части земли для эксплуатации временной автостоянки до начала строительства комплекса. Согласно сервису «Сбис», компания «Сормэн плюс» была создана в 2001 году. Директор и собственник фирмы — Александр Тютиков. В 2022 году убыток фирмы составил 1,1 млн рублей. Площадь застройки составляет 2 тысячи 905 квадратных метров, степень готовности — 20% Фото: сайт администрации г. Челябинск «Замороженный» недострой расположен в Ленинском районе Челябинска по адресу: Гагарина, 7 Фото: яндекс-карты г. Челябинск Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска выставила на аукцион недостроенный фитнес-центр в Ленинском районе, расположенный на улице Гагарина, 7. Аукцион по продаже «замороженного» недостроя с начальной ценой лота — 1 млн 721 тысяча рублей назначен на 19 сентября, сообщили в пресс-службе администрации. «19 сентября в Челябинске пройдет аукцион по продаже „замороженного“ недостроя, расположенного восточнее нежилого здания по улице Гагарина, 7. Заявки для участия в торгах принимаются с 3 августа по 15 сентября», — пояснили в пресс-службе. Недострой был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс» в 2021 году. Площадь застройки составляет 2 тысячи 905 квадратных метров, степень готовности — 20%. Средства от продажи получит бывший собственник за вычетом муниципальных расходов на организацию аукциона. В 2012 году сеть FitZone планировала построить оздоровительный центр «Парк-сервис», но комплекс так и не достроили. Участок, выставленный на продажу, предназначен для проектирования комплекса «Парк-сервис» с учетом использования части земли для эксплуатации временной автостоянки до начала строительства комплекса. Согласно сервису «Сбис», компания «Сормэн плюс» была создана в 2001 году. Директор и собственник фирмы — Александр Тютиков. В 2022 году убыток фирмы составил 1,1 млн рублей.