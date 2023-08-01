01 августа 2023

В подконтрольную пермским властям организацию нагрянули силовики

ФСБ провело оперативные мероприятия в пермском Агентстве Малого и Среднего Предпринимательства
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, спецслужбы, табельное оружие, пистолет, полиция, кубура
Силовиков заинтересовали финансовые схемы в агентстве МСП Фото:

В агентстве малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края проведена выемка документов. Оперативные мероприятия, по данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, проводились региональным управлением ФСБ.

«ФСБ заинтересовалась финансовыми схемами в агентстве МСП. Данное учреждение было заказчиком разного рода мероприятий. Деньги на эти мероприятия выделились из краевого бюджета», — пояснил инсайдер. По словам собеседника URA.RU, исполнителем ивентов была медиагруппа «Магма», которая считается подконтрольной краевым властям. Ранее также стало известно, что оперативные мероприятия проведены и в ООО «Магма».

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства учреждено в апреле 2020 года. Организация контролируется министерством экономического развития Пермского края. Основная задача агентства, как следует из его названия, поддержка предпринимательского сообщества. Директором организации является Анна Быкова. URA.RU обратилось в пресс-службу агентства МСП с просьбой прокомментировать информацию о проведении оперативных мероприятий. Ответ к моменту публикации новости не поступил.

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В агентстве малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края проведена выемка документов. Оперативные мероприятия, по данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, проводились региональным управлением ФСБ. «ФСБ заинтересовалась финансовыми схемами в агентстве МСП. Данное учреждение было заказчиком разного рода мероприятий. Деньги на эти мероприятия выделились из краевого бюджета», — пояснил инсайдер. По словам собеседника URA.RU, исполнителем ивентов была медиагруппа «Магма», которая считается подконтрольной краевым властям. Ранее также стало известно, что оперативные мероприятия проведены и в ООО «Магма». Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства учреждено в апреле 2020 года. Организация контролируется министерством экономического развития Пермского края. Основная задача агентства, как следует из его названия, поддержка предпринимательского сообщества. Директором организации является Анна Быкова. URA.RU обратилось в пресс-службу агентства МСП с просьбой прокомментировать информацию о проведении оперативных мероприятий. Ответ к моменту публикации новости не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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