В подконтрольную пермским властям организацию нагрянули силовики

В агентстве малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края проведена выемка документов. Оперативные мероприятия, по данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, проводились региональным управлением ФСБ.
«ФСБ заинтересовалась финансовыми схемами в агентстве МСП. Данное учреждение было заказчиком разного рода мероприятий. Деньги на эти мероприятия выделились из краевого бюджета», — пояснил инсайдер. По словам собеседника URA.RU, исполнителем ивентов была медиагруппа «Магма», которая считается подконтрольной краевым властям. Ранее также стало известно, что оперативные мероприятия проведены и в ООО «Магма».
Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства учреждено в апреле 2020 года. Организация контролируется министерством экономического развития Пермского края. Основная задача агентства, как следует из его названия, поддержка предпринимательского сообщества. Директором организации является Анна Быкова. URA.RU обратилось в пресс-службу агентства МСП с просьбой прокомментировать информацию о проведении оперативных мероприятий. Ответ к моменту публикации новости не поступил.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.