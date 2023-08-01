Предприятия «Курганмашзавода» передали в зону СВО рекордное число отремонтированной бронетехники

Филиал оборонного предприятия «Курганмашзавод» в Волгограде и Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга (находится под управлением КМЗ) отремонтировали в три раза больше боевых машин для десанта из зоны СВО. Информация о рекордном объекте производства сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка».
«К Дню Воздушно-десантных войск АО „144 БТРЗ“ и Волгоградский филиал Курганмашзавода подошли с рекордом! Предприятия отремонтировали и передали десантникам 83% БМД и 88% БТР-Д от запланированных в этом году. Эти показатели являются абсолютным рекордом для данных предприятий в современной истории России», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» в Волгограде стал ремонтировать в два раза больше бронетехники. Также сообщалось, что сотрудники «Курганмашзавода» изучают уязвимые места западных боевых машин.
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