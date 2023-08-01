01 августа 2023

Предприятия «Курганмашзавода» передали в зону СВО рекордное число отремонтированной бронетехники

© Служба новостей «URA.RU»
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Дочки «Курганмашзавода» передали десантникам на фронт более 80% отремонтированных бронемашин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Филиал оборонного предприятия «Курганмашзавод» в Волгограде и Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга (находится под управлением КМЗ) отремонтировали в три раза больше боевых машин для десанта из зоны СВО. Информация о рекордном объекте производства сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка».

«К Дню Воздушно-десантных войск АО „144 БТРЗ“ и Волгоградский филиал Курганмашзавода подошли с рекордом! Предприятия отремонтировали и передали десантникам 83% БМД и 88% БТР-Д от запланированных в этом году. Эти показатели являются абсолютным рекордом для данных предприятий в современной истории России», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» в Волгограде стал ремонтировать в два раза больше бронетехники. Также сообщалось, что сотрудники «Курганмашзавода» изучают уязвимые места западных боевых машин.

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Филиал оборонного предприятия «Курганмашзавод» в Волгограде и Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга (находится под управлением КМЗ) отремонтировали в три раза больше боевых машин для десанта из зоны СВО. Информация о рекордном объекте производства сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка». «К Дню Воздушно-десантных войск АО „144 БТРЗ“ и Волгоградский филиал Курганмашзавода подошли с рекордом! Предприятия отремонтировали и передали десантникам 83% БМД и 88% БТР-Д от запланированных в этом году. Эти показатели являются абсолютным рекордом для данных предприятий в современной истории России», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» в Волгограде стал ремонтировать в два раза больше бронетехники. Также сообщалось, что сотрудники «Курганмашзавода» изучают уязвимые места западных боевых машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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