Предприятия «Курганмашзавода» передали в зону СВО рекордное число отремонтированной бронетехники

02 августа 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Дочки «Курганмашзавода» передали десантникам на фронт более 80% отремонтированных бронемашин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Филиал оборонного предприятия «Курганмашзавод» в Волгограде и Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга (находится под управлением КМЗ) отремонтировали в три раза больше боевых машин для десанта из зоны СВО. Информация о рекордном объекте производства сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка». «К Дню Воздушно-десантных войск АО „144 БТРЗ“ и Волгоградский филиал Курганмашзавода подошли с рекордом! Предприятия отремонтировали и передали десантникам 83% БМД и 88% БТР-Д от запланированных в этом году. Эти показатели являются абсолютным рекордом для данных предприятий в современной истории России», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» в Волгограде стал ремонтировать в два раза больше бронетехники. Также сообщалось, что сотрудники «Курганмашзавода» изучают уязвимые места западных боевых машин.

Филиал оборонного предприятия «Курганмашзавод» в Волгограде и Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга (находится под управлением КМЗ) отремонтировали в три раза больше боевых машин для десанта из зоны СВО. Информация о рекордном объекте производства сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка». «К Дню Воздушно-десантных войск АО „144 БТРЗ“ и Волгоградский филиал Курганмашзавода подошли с рекордом! Предприятия отремонтировали и передали десантникам 83% БМД и 88% БТР-Д от запланированных в этом году. Эти показатели являются абсолютным рекордом для данных предприятий в современной истории России», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» в Волгограде стал ремонтировать в два раза больше бронетехники. Также сообщалось, что сотрудники «Курганмашзавода» изучают уязвимые места западных боевых машин.