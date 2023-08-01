Жители ЯНАО боятся выходить из дома из-за разгуливающего по улице медведя. Видео

02 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Жители опасаются выходить на улицу из-за медведя, который пришел в жилую зону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители ЯНАО боятся выходить из дома из-за медведя, который разгуливал по улице в микрорайоне Лимбяяха. Некоторые из горожан в местном telegram-чате предложили усыплять животных, чтобы они не появлялись в людных местах. «Какие-нибудь меры будут приняты? Уже который раз медведи выходят, либо усыпляйте, либо отлавливайте их и вывозите куда-нибудь подальше. Это улица, на которой появился медведь, не далеко от меня. Теперь у меня страх выходить с ребенком в магазин. Вдруг нападет. От медведя невозможно убежать с его скоростью!» — написала анонимно автор в группе «Воронов Chat». Некоторые участники чата не согласились с громкими заявлениям автора. И отметили, что медведи находятся на своей территории. «Вечно все людям мешают, всех надо усыпить. Только вот мы у них в тундре, у них дома, мы гости», — отметила Валерия. «Это не в тундре, а в жилой зоне. В таких случаях законом предусмотрен порядок куда переместить мишку. Вопрос в исполнении закона!» — отреагировала Ирина Ковалева. «Стерилизовать и обратно выпустить», — предложил Максим. Накануне горожане в соцсетях начали публиковать видео медведя, который бродил возле жилых домов и бегал по улице. Местные жители начали громко сигналить из машин, чтобы напугать и прогнать зверя. Агентство направило запрос в окружную службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов. Ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО боятся выходить из дома из-за медведя, который разгуливал по улице в микрорайоне Лимбяяха. Некоторые из горожан в местном telegram-чате предложили усыплять животных, чтобы они не появлялись в людных местах. «Какие-нибудь меры будут приняты? Уже который раз медведи выходят, либо усыпляйте, либо отлавливайте их и вывозите куда-нибудь подальше. Это улица, на которой появился медведь, не далеко от меня. Теперь у меня страх выходить с ребенком в магазин. Вдруг нападет. От медведя невозможно убежать с его скоростью!» — написала анонимно автор в группе «Воронов Chat». Некоторые участники чата не согласились с громкими заявлениям автора. И отметили, что медведи находятся на своей территории. «Вечно все людям мешают, всех надо усыпить. Только вот мы у них в тундре, у них дома, мы гости», — отметила Валерия. «Это не в тундре, а в жилой зоне. В таких случаях законом предусмотрен порядок куда переместить мишку. Вопрос в исполнении закона!» — отреагировала Ирина Ковалева. «Стерилизовать и обратно выпустить», — предложил Максим. Накануне горожане в соцсетях начали публиковать видео медведя, который бродил возле жилых домов и бегал по улице. Местные жители начали громко сигналить из машин, чтобы напугать и прогнать зверя. Агентство направило запрос в окружную службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов. Ответ на момент публикации не поступил.