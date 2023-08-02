Baza: сбежавший доброволец угрожает взорвать гранату на трассе

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Доброволец угрожает взорвать гранату, пишет Baza Фото:

Военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу в Башкирии. 39-летнему мужчине удалось выйти к шоссе. В настоящий момент он угрожает взорвать гранату.

«Военнослужащий-доброволец вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что побег произошел в районе заправки на Нагаевском шоссе во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Это привело к перекрытию дороги. Сбежавший требует закрыть уголовное дело против него по статье об оставлении военной части.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу в Башкирии. 39-летнему мужчине удалось выйти к шоссе. В настоящий момент он угрожает взорвать гранату. «Военнослужащий-доброволец вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что побег произошел в районе заправки на Нагаевском шоссе во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Это привело к перекрытию дороги. Сбежавший требует закрыть уголовное дело против него по статье об оставлении военной части. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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