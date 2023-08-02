Baza: сбежавший доброволец угрожает взорвать гранату на трассе

Военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу в Башкирии. 39-летнему мужчине удалось выйти к шоссе. В настоящий момент он угрожает взорвать гранату.
«Военнослужащий-доброволец вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что побег произошел в районе заправки на Нагаевском шоссе во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Это привело к перекрытию дороги. Сбежавший требует закрыть уголовное дело против него по статье об оставлении военной части.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.