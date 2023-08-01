01 августа 2023

В Челябинске в июле резко выросли цены на квартиры в новостройках

В Челябинске за месяц стоимость квартир в новостройках выросла на 3,7%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске в июле 2023 по сравнению с июлем стоимость квартир в новостройках выросла с 4,04 до 4,2 млн рублей Фото:

В Челябинске в июле 2023 по сравнению с июнем стоимость новых квартир поднялась на 3,7%, до 4,2 млн рублей за объект. Об этом сообщают аналитики в исследовании, опубликованном на портале о недвижимости.

«Челябинск в июле 2023 года лидировал в рейтинге городов-миллионников по темпам роста цен на квартиры в новостройках. В городе стоимость подобного жилья за месяц поднялась на 3,7%, до 4,2 млн рублей за объект», — говорится на портале «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».

По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, резкий рост цен на новостройки в Челябинске обусловлен перевесом спроса над предложением. По словам эксперта, в Челябинске интерес к новостройкам вырос на 11,1%, а количество предложений о продаже новых квартир на рынке недвижимости увеличилось только на 6,3%.

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В Челябинске в июле 2023 по сравнению с июнем стоимость новых квартир поднялась на 3,7%, до 4,2 млн рублей за объект. Об этом сообщают аналитики в исследовании, опубликованном на портале о недвижимости. «Челябинск в июле 2023 года лидировал в рейтинге городов-миллионников по темпам роста цен на квартиры в новостройках. В городе стоимость подобного жилья за месяц поднялась на 3,7%, до 4,2 млн рублей за объект», — говорится на портале «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость». По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, резкий рост цен на новостройки в Челябинске обусловлен перевесом спроса над предложением. По словам эксперта, в Челябинске интерес к новостройкам вырос на 11,1%, а количество предложений о продаже новых квартир на рынке недвижимости увеличилось только на 6,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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