В Челябинске в июле резко выросли цены на квартиры в новостройках

В Челябинске в июле 2023 по сравнению с июнем стоимость новых квартир поднялась на 3,7%, до 4,2 млн рублей за объект. Об этом сообщают аналитики в исследовании, опубликованном на портале о недвижимости.
«Челябинск в июле 2023 года лидировал в рейтинге городов-миллионников по темпам роста цен на квартиры в новостройках. В городе стоимость подобного жилья за месяц поднялась на 3,7%, до 4,2 млн рублей за объект», — говорится на портале «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».
По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, резкий рост цен на новостройки в Челябинске обусловлен перевесом спроса над предложением. По словам эксперта, в Челябинске интерес к новостройкам вырос на 11,1%, а количество предложений о продаже новых квартир на рынке недвижимости увеличилось только на 6,3%.
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