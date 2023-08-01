В ХМАО открыли движение по мосту после реконструкции

Прежний мост через протоку Чеускино служил более полувека Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нефтеюганском районе ХМАО около поселка Сингапай открыли движение по обновленному мосту через протоку Чеускино. Об этом сообщил официальный сайт властей округа.

«Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев дал разрешение на открытие рабочего движения по новому мосту через протоку Чеускино возле поселка Сингапай Нефтеюганского района. Фактически строительно-монтажные работы непосредственно по реконструкции моста завершены», — указано в публикации.

В ходе реконструкции строители демонтировали старый мост через протоку, который служил более полувека. До октября они разберут временный мост и временные подъездные пути, а также проведут рекультивацию земель.

Ранее URA.RU писало, что в августе запретят передвигаться на автотранспорте по мосту через Иртыш около Ханты-Мансийска в ночные часы. Перекрывать дорогу будут с часу до четырех часов ночи.