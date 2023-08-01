01 августа 2023

В ХМАО открыли движение по мосту после реконструкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Кунгур, мост, виды города кунгур, мост через реку сылва, сылва
Прежний мост через протоку Чеускино служил более полувека Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО около поселка Сингапай открыли движение по обновленному мосту через протоку Чеускино. Об этом сообщил официальный сайт властей округа.

«Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев дал разрешение на открытие рабочего движения по новому мосту через протоку Чеускино возле поселка Сингапай Нефтеюганского района. Фактически строительно-монтажные работы непосредственно по реконструкции моста завершены», — указано в публикации.

В ходе реконструкции строители демонтировали старый мост через протоку, который служил более полувека. До октября они разберут временный мост и временные подъездные пути, а также проведут рекультивацию земель.

Ранее URA.RU писало, что в августе запретят передвигаться на автотранспорте по мосту через Иртыш около Ханты-Мансийска в ночные часы. Перекрывать дорогу будут с часу до четырех часов ночи.

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В Нефтеюганском районе ХМАО около поселка Сингапай открыли движение по обновленному мосту через протоку Чеускино. Об этом сообщил официальный сайт властей округа. «Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев дал разрешение на открытие рабочего движения по новому мосту через протоку Чеускино возле поселка Сингапай Нефтеюганского района. Фактически строительно-монтажные работы непосредственно по реконструкции моста завершены», — указано в публикации. В ходе реконструкции строители демонтировали старый мост через протоку, который служил более полувека. До октября они разберут временный мост и временные подъездные пути, а также проведут рекультивацию земель. Ранее URA.RU писало, что в августе запретят передвигаться на автотранспорте по мосту через Иртыш около Ханты-Мансийска в ночные часы. Перекрывать дорогу будут с часу до четырех часов ночи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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