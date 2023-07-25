25 июля 2023

В ХМАО запретят ездить по мосту через Иртыш ночью

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
На мосту через Иртыш из-за геодезических работ с перекроют движение по ночам Фото:

В ХМАО в августе запретят передвигаться на автотранспорте по мосту через Иртыш около Ханты-Мансийска в ночные часы. В управлении автомобильных дорог Югры агентству сообщили, что перекрывать дорогу будут с часу до четырех часов ночи.

«В августе на мосту через Иртыш будут проходить плановые геодезические исследования. Движение транспорта будут перекрывать с часу до четырех ночи, чтобы успокоились колебания конструкций моста и специалисты смогли снять показания», — рассказали в Управлении автодорог.

Точные даты перекрытия дороги через Иртыш в Управлении не назвали. Об изменении режима движения будет объявлено позже, после заключения контракта на обследование моста.

Ранее URA.RU писало, что мосту через Иртыш в районе Ханты-Мансийска грозит разрушение. Специалисты АО «СИБНИТ» обнаружили трещины в стальных конструкциях.

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В ХМАО в августе запретят передвигаться на автотранспорте по мосту через Иртыш около Ханты-Мансийска в ночные часы. В управлении автомобильных дорог Югры агентству сообщили, что перекрывать дорогу будут с часу до четырех часов ночи. «В августе на мосту через Иртыш будут проходить плановые геодезические исследования. Движение транспорта будут перекрывать с часу до четырех ночи, чтобы успокоились колебания конструкций моста и специалисты смогли снять показания», — рассказали в Управлении автодорог. Точные даты перекрытия дороги через Иртыш в Управлении не назвали. Об изменении режима движения будет объявлено позже, после заключения контракта на обследование моста. Ранее URA.RU писало, что мосту через Иртыш в районе Ханты-Мансийска грозит разрушение. Специалисты АО «СИБНИТ» обнаружили трещины в стальных конструкциях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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