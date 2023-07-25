В ХМАО запретят ездить по мосту через Иртыш ночью

26 июля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

На мосту через Иртыш из-за геодезических работ с перекроют движение по ночам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО в августе запретят передвигаться на автотранспорте по мосту через Иртыш около Ханты-Мансийска в ночные часы. В управлении автомобильных дорог Югры агентству сообщили, что перекрывать дорогу будут с часу до четырех часов ночи. «В августе на мосту через Иртыш будут проходить плановые геодезические исследования. Движение транспорта будут перекрывать с часу до четырех ночи, чтобы успокоились колебания конструкций моста и специалисты смогли снять показания», — рассказали в Управлении автодорог. Точные даты перекрытия дороги через Иртыш в Управлении не назвали. Об изменении режима движения будет объявлено позже, после заключения контракта на обследование моста. Ранее URA.RU писало, что мосту через Иртыш в районе Ханты-Мансийска грозит разрушение. Специалисты АО «СИБНИТ» обнаружили трещины в стальных конструкциях.

В ХМАО в августе запретят передвигаться на автотранспорте по мосту через Иртыш около Ханты-Мансийска в ночные часы. В управлении автомобильных дорог Югры агентству сообщили, что перекрывать дорогу будут с часу до четырех часов ночи. «В августе на мосту через Иртыш будут проходить плановые геодезические исследования. Движение транспорта будут перекрывать с часу до четырех ночи, чтобы успокоились колебания конструкций моста и специалисты смогли снять показания», — рассказали в Управлении автодорог. Точные даты перекрытия дороги через Иртыш в Управлении не назвали. Об изменении режима движения будет объявлено позже, после заключения контракта на обследование моста. Ранее URA.RU писало, что мосту через Иртыш в районе Ханты-Мансийска грозит разрушение. Специалисты АО «СИБНИТ» обнаружили трещины в стальных конструкциях.