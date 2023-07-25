В ХМАО запретят ездить по мосту через Иртыш ночью

В ХМАО в августе запретят передвигаться на автотранспорте по мосту через Иртыш около Ханты-Мансийска в ночные часы. В управлении автомобильных дорог Югры агентству сообщили, что перекрывать дорогу будут с часу до четырех часов ночи.
«В августе на мосту через Иртыш будут проходить плановые геодезические исследования. Движение транспорта будут перекрывать с часу до четырех ночи, чтобы успокоились колебания конструкций моста и специалисты смогли снять показания», — рассказали в Управлении автодорог.
Точные даты перекрытия дороги через Иртыш в Управлении не назвали. Об изменении режима движения будет объявлено позже, после заключения контракта на обследование моста.
Ранее URA.RU писало, что мосту через Иртыш в районе Ханты-Мансийска грозит разрушение. Специалисты АО «СИБНИТ» обнаружили трещины в стальных конструкциях.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.