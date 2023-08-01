В Екатеринбурге подорожал квадратный метр жилья на 10 тысяч рублей

02 августа 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге подорожала жилплощадь Фото: Размик Закарян © URA.RU С августа 2022 года по июль 2023 года в Екатеринбурге выросла стоимость квадратного метра жилья на 10,5 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. В период с 17 августа прошлого года по 27 июля 2023 года в столице Урала подорожал квадратный метр жилья на вторичном рынке с 94,1 тысяч до 104,5 тысяч рублей (+9,95%). За то же время подорожал и «квадрат» в квартирах новостроек с 99,4 тысяч до 106 тысяч рублей (+6,22%). Средняя месячная аренда в квартирах Екатеринбурга также подверглась росту на 7,5%. Почти за год она изменилась с 23,4 тысяч до 25,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале введут порядка трех миллионов квадратных метров жилья. По состоянию на июль 2023 года в регионе выявлено 7,4 тысячи гектаров под жилищное строительство.

С августа 2022 года по июль 2023 года в Екатеринбурге выросла стоимость квадратного метра жилья на 10,5 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. В период с 17 августа прошлого года по 27 июля 2023 года в столице Урала подорожал квадратный метр жилья на вторичном рынке с 94,1 тысяч до 104,5 тысяч рублей (+9,95%). За то же время подорожал и «квадрат» в квартирах новостроек с 99,4 тысяч до 106 тысяч рублей (+6,22%). Средняя месячная аренда в квартирах Екатеринбурга также подверглась росту на 7,5%. Почти за год она изменилась с 23,4 тысяч до 25,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале введут порядка трех миллионов квадратных метров жилья. По состоянию на июль 2023 года в регионе выявлено 7,4 тысячи гектаров под жилищное строительство.