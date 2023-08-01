В Свердловской области введут более трех миллионов квадратных метров жилья

02 августа 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале введут порядка трех миллионов квадратных метров жилья Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области планируют ввести свыше трех миллионов квадратных метров жилья в 2023 году. Прогнозами министерства строительства и развития инфраструктуры с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики региона. На Среднем Урале прогнозируют ввести более трех миллионов квадратных метров жилья в нынешнем году. Также на сегодняшний день уже готовы к получению разрешений на строительство земельные участки, на которых можно будет возвести до девяти миллионов «квадратов». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал в докладе о результатах деятельности правительства в 2022 году, что в регионе было сдано почти три миллиона квадратных метров. «Позитивную динамику в строительстве мы наблюдаем и в этом году», — сказал он. По словам руководителя управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша, на июль 2023 года в регионе с начала реализации федерального проекта «Земля для застройки» (2020 год) под жилищное строительство выявлено 2792 земельных участка. Их общая площадь составляет 7,4 тысячи гектаров. Ранее URA.RU писало, Свердловская область заняла пятое место в федеральном рейтинге по старту новых проектов. За первый квартал 2023 года в регионе запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области планируют ввести свыше трех миллионов квадратных метров жилья в 2023 году. Прогнозами министерства строительства и развития инфраструктуры с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики региона. На Среднем Урале прогнозируют ввести более трех миллионов квадратных метров жилья в нынешнем году. Также на сегодняшний день уже готовы к получению разрешений на строительство земельные участки, на которых можно будет возвести до девяти миллионов «квадратов». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал в докладе о результатах деятельности правительства в 2022 году, что в регионе было сдано почти три миллиона квадратных метров. «Позитивную динамику в строительстве мы наблюдаем и в этом году», — сказал он. По словам руководителя управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша, на июль 2023 года в регионе с начала реализации федерального проекта «Земля для застройки» (2020 год) под жилищное строительство выявлено 2792 земельных участка. Их общая площадь составляет 7,4 тысячи гектаров. Ранее URA.RU писало, Свердловская область заняла пятое место в федеральном рейтинге по старту новых проектов. За первый квартал 2023 года в регионе запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров.