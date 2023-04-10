Председатель гордумы Тюмени ведет торги за будущее место работы

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный договаривается о должности в ТДСК

Спикер гордумы Заболотный договаривается о должности в крупной компании Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный ведет торги за будущее место работы. Ему уже предложили занять топ-должность в Тюменской домостроительной компании. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Заболотному.

«Сейчас обговариваются условия, на которых он займет эту должность. По предварительным данным, от него просят помощь в выделении земли в пользу ТДСК», — рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель гордумы Евгений Заболотный покинет свой пост после сентябрьских выборов. Его место займет глава Тюменского района Светлана Иванова.