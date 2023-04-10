10 апреля 2023

Председатель гордумы Тюмени ведет торги за будущее место работы

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный договаривается о должности в ТДСК
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Заболотного, председателя городской думы. Тюмень, заболотный евгений
Спикер гордумы Заболотный договаривается о должности в крупной компании Фото:

Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный ведет торги за будущее место работы. Ему уже предложили занять топ-должность в Тюменской домостроительной компании. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Заболотному.

«Сейчас обговариваются условия, на которых он займет эту должность. По предварительным данным, от него просят помощь в выделении земли в пользу ТДСК», — рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель гордумы Евгений Заболотный покинет свой пост после сентябрьских выборов. Его место займет глава Тюменского района Светлана Иванова.

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Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный ведет торги за будущее место работы. Ему уже предложили занять топ-должность в Тюменской домостроительной компании. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Заболотному. «Сейчас обговариваются условия, на которых он займет эту должность. По предварительным данным, от него просят помощь в выделении земли в пользу ТДСК», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что председатель гордумы Евгений Заболотный покинет свой пост после сентябрьских выборов. Его место займет глава Тюменского района Светлана Иванова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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