В Кремле высказались о раздаче оружия тысячам бойцов теробороны

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков подчеркнул, что вооружение бойцов — необходимая мера Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выдача оружия нескольким тысячам добровольцев, которые вошли в состав теробороны в Белгородской области, идет в соответствии с законодательством. Это необходимая мера, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все осуществляется в строгом соответствии с законодательством и с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это мера необходима на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины. Нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены», — заключил представитель Кремля.

В начале августа бойцам теробороны Белгоордской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной», — говорил на вручении глава региона Вячеслав Гладков.

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Выдача оружия нескольким тысячам добровольцев, которые вошли в состав теробороны в Белгородской области, идет в соответствии с законодательством. Это необходимая мера, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все осуществляется в строгом соответствии с законодательством и с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это мера необходима на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины. Нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены», — заключил представитель Кремля. В начале августа бойцам теробороны Белгоордской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной», — говорил на вручении глава региона Вячеслав Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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