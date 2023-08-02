В Кремле высказались о раздаче оружия тысячам бойцов теробороны

Выдача оружия нескольким тысячам добровольцев, которые вошли в состав теробороны в Белгородской области, идет в соответствии с законодательством. Это необходимая мера, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все осуществляется в строгом соответствии с законодательством и с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это мера необходима на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины. Нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены», — заключил представитель Кремля.
В начале августа бойцам теробороны Белгоордской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной», — говорил на вручении глава региона Вячеслав Гладков.
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